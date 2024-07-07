В Европе поддержали заявление Орбана после его встречи с Путиным

Аналитик Меркурис: слова Орбана о мире в Европе реалистичны и корректны

07 июля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

В вопросах о мире Орбан правильно расставляет приоритеты, считает британский эксперт Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Benko Vivien Cher новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости мира в Европе. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, эти слова реалистичны. «Мне кажется, что Орбан не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о мире в Европе», — заявил Меркурис в своем блоге YouTube . Эксперт упомянул, что многие не любят Орбана из-за его политической позиции (его считают «политиком правого толка») и из-за взглядов по вопросу иммиграции. Однако, по словам Меркуриса, удивительно, что никто из лидеров стран Евросоюза (за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо) не поддержал Орбана. Эксперт вспомнил, как Европейский совет подчеркивал, что Орбан приезжал в Москву как политик Венгрии, а не представитель ЕС. Ранее Орбан дал первое интервью после своего визита в Москву. В нем он рассказал о содержании беседы с президентом России Владимиром Путиным: они обсуждали возможность прекращения огня и разрешения конфликта на Украине мирным путем. Также он положительно отозвался о Путине, поделился планами будущих встреч и подчеркнул свое стремление к миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости мира в Европе. По мнению британского аналитика Александра Меркуриса, эти слова реалистичны. «Мне кажется, что Орбан не только мыслит реалистично, но еще и устанавливает правильные приоритеты, когда говорит о мире в Европе», — заявил Меркурис в своем блоге YouTube. Эксперт упомянул, что многие не любят Орбана из-за его политической позиции (его считают «политиком правого толка») и из-за взглядов по вопросу иммиграции. Однако, по словам Меркуриса, удивительно, что никто из лидеров стран Евросоюза (за исключением премьер-министра Словакии Роберта Фицо) не поддержал Орбана. Эксперт вспомнил, как Европейский совет подчеркивал, что Орбан приезжал в Москву как политик Венгрии, а не представитель ЕС. Ранее Орбан дал первое интервью после своего визита в Москву. В нем он рассказал о содержании беседы с президентом России Владимиром Путиным: они обсуждали возможность прекращения огня и разрешения конфликта на Украине мирным путем. Также он положительно отозвался о Путине, поделился планами будущих встреч и подчеркнул свое стремление к миру.