Трое мигрантов изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» у телецентра «Останкино»

В ночь на 6 июля у Останкинского пруда в Москве на сотрудницу «Матч ТВ» напали трое мужчин-мигрантов и изнасиловали ее. Об этом заявила сама пострадавшая.
«Несколько мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавшая возвращалась с работы.
Девушка сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники задержали всех подозреваемых, которыми оказались молодые люди, приехавшие из Узбекистана. Все трое были доставлены в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Задержанным 24, 25 и 22 года.
Представители «Матч ТВ» заявили, что канал в курсе инцидента. Однако компания отказалась раскрывать подробности произошедшего, отметив, что пострадавшей оказывается необходимая помощь.
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