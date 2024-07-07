Трое мигрантов изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» у телецентра «Останкино»

07 июля 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали трех подозреваемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ночь на 6 июля у Останкинского пруда в Москве на сотрудницу «Матч ТВ» напали трое мужчин-мигрантов и изнасиловали ее. Об этом заявила сама пострадавшая. «Несколько мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавшая возвращалась с работы. Девушка сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники задержали всех подозреваемых, которыми оказались молодые люди, приехавшие из Узбекистана. Все трое были доставлены в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Задержанным 24, 25 и 22 года. Представители «Матч ТВ» заявили, что канал в курсе инцидента. Однако компания отказалась раскрывать подробности произошедшего, отметив, что пострадавшей оказывается необходимая помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 6 июля у Останкинского пруда в Москве на сотрудницу «Матч ТВ» напали трое мужчин-мигрантов и изнасиловали ее. Об этом заявила сама пострадавшая. «Несколько мужчин напали на девушку около 2:30 ночи, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавшая возвращалась с работы. Девушка сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники задержали всех подозреваемых, которыми оказались молодые люди, приехавшие из Узбекистана. Все трое были доставлены в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц». Задержанным 24, 25 и 22 года. Представители «Матч ТВ» заявили, что канал в курсе инцидента. Однако компания отказалась раскрывать подробности произошедшего, отметив, что пострадавшей оказывается необходимая помощь.