07 июля 2024

Глава Минобороны Нидерландов впервые съездил на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава МИД и Минобороны Нидерландов впервые побывали на Украине
Глава МИД и Минобороны Нидерландов впервые побывали на Украине Фото:

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Каспар Велдкамп подтвердили свою поддержку Киева во время первого визита на Украину в новых должностях. Они заверили Киев в непрекращающейся поддержке со стороны Гааги.

«В свою первую неделю на посту министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает полностью поддерживать [Киев]. Вот почему мы с Велдкампом как можно быстрее отправились на Украину», — написал Брекелманс в социальной сети X.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп также выразил свою позицию: «Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды». Он добавил, что Нидерланды внесут свой вклад поставками истребителей F-16 и систем Patriot.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Каспар Велдкамп подтвердили свою поддержку Киева во время первого визита на Украину в новых должностях. Они заверили Киев в непрекращающейся поддержке со стороны Гааги. «В свою первую неделю на посту министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает полностью поддерживать [Киев]. Вот почему мы с Велдкампом как можно быстрее отправились на Украину», — написал Брекелманс в социальной сети X. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп также выразил свою позицию: «Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды». Он добавил, что Нидерланды внесут свой вклад поставками истребителей F-16 и систем Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...