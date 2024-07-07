Глава Минобороны Нидерландов впервые съездил на Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс и глава МИД Каспар Велдкамп подтвердили свою поддержку Киева во время первого визита на Украину в новых должностях. Они заверили Киев в непрекращающейся поддержке со стороны Гааги.
«В свою первую неделю на посту министра обороны я хотел лично подчеркнуть, что правительство Нидерландов продолжает полностью поддерживать [Киев]. Вот почему мы с Велдкампом как можно быстрее отправились на Украину», — написал Брекелманс в социальной сети X.
Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп также выразил свою позицию: «Украина может продолжать рассчитывать на Нидерланды». Он добавил, что Нидерланды внесут свой вклад поставками истребителей F-16 и систем Patriot.
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