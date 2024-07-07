Угрозы распространения огня на частные дома нет (архивное фото)
В бухте Инал на берегу Черного моря (Туапсинский район) загорелась роща. По предварительным данным, площадь пожара достигла 3000 квадратных метров. Информация об этом появилась в СМИ.
«В бухте Инал сильный пожар — горит сосновая роща… Площадь пожара, по предварительным данным, достигла 3000 квадратных метров», — пишет 93.ru.
В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня на частные дома нет. Со слов очевидцев, возгорание произошло из-за запуска сигнальной ракеты.
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