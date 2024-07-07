07 июля 2024

В бухте на берегу Черного моря загорелась роща на 3000 квадратов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Угрозы распространения огня на частные дома нет (архивное фото)
Угрозы распространения огня на частные дома нет (архивное фото) Фото:

В бухте Инал на берегу Черного моря (Туапсинский район) загорелась роща. По предварительным данным, площадь пожара достигла 3000 квадратных метров. Информация об этом появилась в СМИ.

«В бухте Инал сильный пожар — горит сосновая роща… Площадь пожара, по предварительным данным, достигла 3000 квадратных метров», — пишет 93.ru.

В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня на частные дома нет. Со слов очевидцев, возгорание произошло из-за запуска сигнальной ракеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В бухте Инал на берегу Черного моря (Туапсинский район) загорелась роща. По предварительным данным, площадь пожара достигла 3000 квадратных метров. Информация об этом появилась в СМИ. «В бухте Инал сильный пожар — горит сосновая роща… Площадь пожара, по предварительным данным, достигла 3000 квадратных метров», — пишет 93.ru. В МЧС сообщили, что угрозы распространения огня на частные дома нет. Со слов очевидцев, возгорание произошло из-за запуска сигнальной ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...