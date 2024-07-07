Жена депутата челябинского заксобрания Субачева отказалась сдавать мандат

08 июля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Супруга депутата ЗСО Евгения Субачева (на фото) Анастасия Захарова оспорила решение суда о лишении ее мандата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена депутата законодательного собрания Челябинской области Евгения Субачева Анастасия Захарова оспорила решение Миасского городского суда о лишении ее мандата депутата горсобрания Миасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Решение суда оспорено. Апелляцию подала адвокат, представляющий Захарову», — сообщили в пресс-службе. Суд Миасса (Челябинская область) 28 мая досрочно лишил депутатских полномочий жену депутата заксобрания региона Евгения Субачева Анастасию Захарову. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием. Суд Миасса нашел в действиях Захаровой конфликт интересов и постановил лишить ее статуса депутата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена депутата законодательного собрания Челябинской области Евгения Субачева Анастасия Захарова оспорила решение Миасского городского суда о лишении ее мандата депутата горсобрания Миасса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Решение суда оспорено. Апелляцию подала адвокат, представляющий Захарову», — сообщили в пресс-службе. Суд Миасса (Челябинская область) 28 мая досрочно лишил депутатских полномочий жену депутата заксобрания региона Евгения Субачева Анастасию Захарову. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием. Суд Миасса нашел в действиях Захаровой конфликт интересов и постановил лишить ее статуса депутата.