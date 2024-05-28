Суд лишил мандата жену депутата челябинского заксобрания Субачева

Суд прекратил депутатские полномочия Анастасии Захаровой, супруги областного парламентария Евгения Субачева (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд Миасса (Челябинская область) 28 мая досрочно лишил депутатских полномочий жену депутата заксобрания региона Евгения Субачева Анастасию Захарову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Административные исковые требования прокурора города Миасса удовлетворить частично. Прекратить досрочно полномочия депутата собрания депутатов Миасского городского округа по избирательному округу № 11 Захаровой Анастасии Тарасовны», — пояснили URA.RU в городском суде Миасса.

Прокурор Миасса обратился в суд 18 марта. Поводом стало избрание Владимира Субачева почетным гражданином города Миасса. В числе прочих депутатов горсобрания за избрание проголосовала и Анастасия Захарова, гражданская жена его сына, Евгения Субачева. Захарова работает начальником отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», которое выдвинуло на получение звания почетного гражданина города Владимира Субачева. Сын Субачева Евгений руководит этим предприятием.

Надзорное ведомство усмотрело в этом нарушение антикоррупционного законодательства. Дело в том, что Захарова не уведомила о конфликте интересов комиссию собрания.

При этом подобным образом поступили еще два депутата — Иван Шматков и Юрий Ефименко. Они проголосовали за избрание почетными гражданами Миасса работников своих предприятий.

Прокурор города подал в горсобрание представление о лишении мандатов всех троих депутатов, однако собрание проголосовало против этого. После этого прокурор подал исковое заявление в суд. В заявлении он так же просил досрочно отозвать мандаты у всех троих депутатов, однако в суд лишил полномочий только Захарову. Шматков и Ефименко сохранили свои мандаты.

Решение суда не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в областном суде. В 2023 году так же после иска прокурора и решения суда из-за конфликта интересов сдали мандаты пятеро депутатов горсобрания Копейска.