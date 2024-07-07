07 июля 2024

Арабского министра Султана катают по Екатеринбургу на роскошном Aurus. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость Aurus начинается от 40 миллионов рублей
Стоимость Aurus начинается от 40 миллионов рублей Фото:

На эксклюзивном Aurus Senat, который свердловские власти купили к «Иннопрому», передвигается министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль Джабер. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, заметившему шикарный кортеж у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Султан бин Ахмед Аль Джабер прибыл к началу бизнес-форума «Промышленный диалог: Россия — ОАЭ». Вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым политик обсудил общую платежную систему России и ОАЭ, новые логистические маршруты и развитие торговли.

Как ранее сообщил источник агентства, изначально планировалась покупка нескольких Aurus, но решили обойтись одним. После «Иннопрома» автомобиль будут использовать только для делегаций международного уровня.

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На эксклюзивном Aurus Senat, который свердловские власти купили к «Иннопрому», передвигается министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль Джабер. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, заметившему шикарный кортеж у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Султан бин Ахмед Аль Джабер прибыл к началу бизнес-форума «Промышленный диалог: Россия — ОАЭ». Вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым политик обсудил общую платежную систему России и ОАЭ, новые логистические маршруты и развитие торговли. Как ранее сообщил источник агентства, изначально планировалась покупка нескольких Aurus, но решили обойтись одним. После «Иннопрома» автомобиль будут использовать только для делегаций международного уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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