На эксклюзивном Aurus Senat, который свердловские власти купили к «Иннопрому», передвигается министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль Джабер. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, заметившему шикарный кортеж у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Султан бин Ахмед Аль Джабер прибыл к началу бизнес-форума «Промышленный диалог: Россия — ОАЭ». Вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым политик обсудил общую платежную систему России и ОАЭ, новые логистические маршруты и развитие торговли.
Как ранее сообщил источник агентства, изначально планировалась покупка нескольких Aurus, но решили обойтись одним. После «Иннопрома» автомобиль будут использовать только для делегаций международного уровня.
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