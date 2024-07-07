Арабского министра Султана катают по Екатеринбургу на роскошном Aurus. Фото

08 июля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Стоимость Aurus начинается от 40 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU На эксклюзивном Aurus Senat, который свердловские власти купили к «Иннопрому», передвигается министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль Джабер. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, заметившему шикарный кортеж у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Султан бин Ахмед Аль Джабер прибыл к началу бизнес-форума «Промышленный диалог: Россия — ОАЭ». Вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым политик обсудил общую платежную систему России и ОАЭ, новые логистические маршруты и развитие торговли. Как ранее сообщил источник агентства, изначально планировалась покупка нескольких Aurus, но решили обойтись одним. После «Иннопрома» автомобиль будут использовать только для делегаций международного уровня. Фото: корреспондент URA.RU Фото: корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На эксклюзивном Aurus Senat, который свердловские власти купили к «Иннопрому», передвигается министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султан бин Ахмед Аль Джабер. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU, заметившему шикарный кортеж у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Султан бин Ахмед Аль Джабер прибыл к началу бизнес-форума «Промышленный диалог: Россия — ОАЭ». Вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым политик обсудил общую платежную систему России и ОАЭ, новые логистические маршруты и развитие торговли. Как ранее сообщил источник агентства, изначально планировалась покупка нескольких Aurus, но решили обойтись одним. После «Иннопрома» автомобиль будут использовать только для делегаций международного уровня.