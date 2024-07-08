ТАСС: в Дагестане замедляют WhatsApp* из-за призывов к экстремизму

На территории Республики Дагестан профильные ведомства замедляют работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Это связано с тем, что администрация сервиса игнорирует требования по пресечению распространения экстремистских призывов, заявил источник.
«Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях», — передает слова источника ТАСС. Уточняется, что в мессенджер уже поступали требования ограничить подобные призывы, однако они не были услышаны.
*WhatsApp принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ
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