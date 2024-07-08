ТАСС: в Дагестане замедляют WhatsApp* из-за призывов к экстремизму

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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, whatsapp, вотсап, watsapp, wathsapp
Работу WhatsApp ограничили на территории Дагестана, заявил источник ТАСС Фото:

На территории Республики Дагестан профильные ведомства замедляют работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Это связано с тем, что администрация сервиса игнорирует требования по пресечению распространения экстремистских призывов, заявил источник.

«Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях», — передает слова источника ТАСС. Уточняется, что в мессенджер уже поступали требования ограничить подобные призывы, однако они не были услышаны.

*WhatsApp принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ

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На территории Республики Дагестан профильные ведомства замедляют работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Это связано с тем, что администрация сервиса игнорирует требования по пресечению распространения экстремистских призывов, заявил источник. «Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане из-за того, что администрация мессенджера игнорирует требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях», — передает слова источника ТАСС. Уточняется, что в мессенджер уже поступали требования ограничить подобные призывы, однако они не были услышаны. *WhatsApp принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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