ВСУ атаковали Московскую область: карта СВО на 11 июля

ВС РФ сбили пять беспилотников над четырьмя российскими регионами
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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, с-400,  stock
Российская ПВО перехватила пять украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ отразили атаку украинского беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что ВСУ атаковали четыре региона России. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 11 июля — в материале URA.RU.

Атаки на российские регионы

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Ступинском городском округе, рассказал Собянин. Он добавил, что пострадавших нет, а также удалось избежать разрушений.

Позднее Минобороны РФ заявило, что ПВО успешно отразила попытки атак с использованием БПЛА над территориями четырех регионов в ночное время. ВСУ ударили по Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областям. Всего были уничтожены пять беспилотников.

Артиллеристы «Севера» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Артиллеристы российской группировки войск «Север» успешно поразили замаскированные позиции украинцев и пехоту в зоне СВО. Они сделали это с помощью расчетов 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». В Минобороны отметили, что после ударов артиллеристы меняют огневые позиции.

Ореховское направление

Российские военнослужащие уничтожили огневую позицию и расчет американского гранатомета «MK-19» ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, используя расчет 120-мм миномета. Они обнаружили позицию ВСУ при облете беспилотника. В результате были ликвидированы два украинских бойца.

ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно атаковал позиции ВСУ. Операция проводилась в рамках действий группировки «Восток». Удары наносились по точным координатам, использовались ракеты С-8 и управляемые «Вихрь». После выполнения боевой задачи, как уточнили в Минобороны, вертолетный экипаж профессионально осуществил маневры для предотвращения возможного ответного огня, применил средства защиты, включая тепловые ловушки, и безопасно вернулся на базовый аэродром.

Над Донецком сбили ракету РСЗО HIMARS

Российская система ПВО успешно перехватила ракету системы HIMARS в Пролетарском районе Донецка, сообщили представители оперативных служб ДНР. Ракета упала и практически полностью уцелела.

Уцелевший боеприпас был изъят и передан для дальнейшего анализа специалистам. Представители оперативных служб подчеркивают потенциальную пользу такого образца для изучения и разработки контрмер.

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ВС РФ отразили атаку украинского беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что ВСУ атаковали четыре региона России. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 11 июля — в материале URA.RU. Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Ступинском городском округе, рассказал Собянин. Он добавил, что пострадавших нет, а также удалось избежать разрушений. Позднее Минобороны РФ заявило, что ПВО успешно отразила попытки атак с использованием БПЛА над территориями четырех регионов в ночное время. ВСУ ударили по Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областям. Всего были уничтожены пять беспилотников. Артиллеристы российской группировки войск «Север» успешно поразили замаскированные позиции украинцев и пехоту в зоне СВО. Они сделали это с помощью расчетов 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». В Минобороны отметили, что после ударов артиллеристы меняют огневые позиции. Российские военнослужащие уничтожили огневую позицию и расчет американского гранатомета «MK-19» ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, используя расчет 120-мм миномета. Они обнаружили позицию ВСУ при облете беспилотника. В результате были ликвидированы два украинских бойца. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно атаковал позиции ВСУ. Операция проводилась в рамках действий группировки «Восток». Удары наносились по точным координатам, использовались ракеты С-8 и управляемые «Вихрь». После выполнения боевой задачи, как уточнили в Минобороны, вертолетный экипаж профессионально осуществил маневры для предотвращения возможного ответного огня, применил средства защиты, включая тепловые ловушки, и безопасно вернулся на базовый аэродром. Российская система ПВО успешно перехватила ракету системы HIMARS в Пролетарском районе Донецка, сообщили представители оперативных служб ДНР. Ракета упала и практически полностью уцелела. Уцелевший боеприпас был изъят и передан для дальнейшего анализа специалистам. Представители оперативных служб подчеркивают потенциальную пользу такого образца для изучения и разработки контрмер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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