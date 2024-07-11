ВСУ атаковали Московскую область: карта СВО на 11 июля

ВС РФ сбили пять беспилотников над четырьмя российскими регионами

11 июля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Российская ПВО перехватила пять украинских беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ отразили атаку украинского беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что ВСУ атаковали четыре региона России. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 11 июля — в материале URA.RU. Атаки на российские регионы Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Ступинском городском округе, рассказал Собянин. Он добавил, что пострадавших нет, а также удалось избежать разрушений. Позднее Минобороны РФ заявило, что ПВО успешно отразила попытки атак с использованием БПЛА над территориями четырех регионов в ночное время. ВСУ ударили по Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областям. Всего были уничтожены пять беспилотников. Артиллеристы «Севера» уничтожили замаскированные позиции ВСУ Артиллеристы российской группировки войск «Север» успешно поразили замаскированные позиции украинцев и пехоту в зоне СВО. Они сделали это с помощью расчетов 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». В Минобороны отметили, что после ударов артиллеристы меняют огневые позиции. Ореховское направление Российские военнослужащие уничтожили огневую позицию и расчет американского гранатомета «MK-19» ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, используя расчет 120-мм миномета. Они обнаружили позицию ВСУ при облете беспилотника. В результате были ликвидированы два украинских бойца. ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно атаковал позиции ВСУ. Операция проводилась в рамках действий группировки «Восток». Удары наносились по точным координатам, использовались ракеты С-8 и управляемые «Вихрь». После выполнения боевой задачи, как уточнили в Минобороны, вертолетный экипаж профессионально осуществил маневры для предотвращения возможного ответного огня, применил средства защиты, включая тепловые ловушки, и безопасно вернулся на базовый аэродром. Над Донецком сбили ракету РСЗО HIMARS Российская система ПВО успешно перехватила ракету системы HIMARS в Пролетарском районе Донецка, сообщили представители оперативных служб ДНР. Ракета упала и практически полностью уцелела. Уцелевший боеприпас был изъят и передан для дальнейшего анализа специалистам. Представители оперативных служб подчеркивают потенциальную пользу такого образца для изучения и разработки контрмер. ? ? Условные обозначения URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ отразили атаку украинского беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что ВСУ атаковали четыре региона России. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 11 июля — в материале URA.RU. Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Ступинском городском округе, рассказал Собянин. Он добавил, что пострадавших нет, а также удалось избежать разрушений. Позднее Минобороны РФ заявило, что ПВО успешно отразила попытки атак с использованием БПЛА над территориями четырех регионов в ночное время. ВСУ ударили по Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областям. Всего были уничтожены пять беспилотников. Артиллеристы российской группировки войск «Север» успешно поразили замаскированные позиции украинцев и пехоту в зоне СВО. Они сделали это с помощью расчетов 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». В Минобороны отметили, что после ударов артиллеристы меняют огневые позиции. Российские военнослужащие уничтожили огневую позицию и расчет американского гранатомета «MK-19» ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, используя расчет 120-мм миномета. Они обнаружили позицию ВСУ при облете беспилотника. В результате были ликвидированы два украинских бойца. Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно атаковал позиции ВСУ. Операция проводилась в рамках действий группировки «Восток». Удары наносились по точным координатам, использовались ракеты С-8 и управляемые «Вихрь». После выполнения боевой задачи, как уточнили в Минобороны, вертолетный экипаж профессионально осуществил маневры для предотвращения возможного ответного огня, применил средства защиты, включая тепловые ловушки, и безопасно вернулся на базовый аэродром. Российская система ПВО успешно перехватила ракету системы HIMARS в Пролетарском районе Донецка, сообщили представители оперативных служб ДНР. Ракета упала и практически полностью уцелела. Уцелевший боеприпас был изъят и передан для дальнейшего анализа специалистам. Представители оперативных служб подчеркивают потенциальную пользу такого образца для изучения и разработки контрмер.