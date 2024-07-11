ВСУ атаковали Московскую область: карта СВО на 11 июля

ВС РФ отразили атаку украинского беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее стало известно, что ВСУ атаковали четыре региона России. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 11 июля — в материале URA.RU.
Атаки на российские регионы
Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника в Ступинском городском округе, рассказал Собянин. Он добавил, что пострадавших нет, а также удалось избежать разрушений.
Позднее Минобороны РФ заявило, что ПВО успешно отразила попытки атак с использованием БПЛА над территориями четырех регионов в ночное время. ВСУ ударили по Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областям. Всего были уничтожены пять беспилотников.
Артиллеристы «Севера» уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Артиллеристы российской группировки войск «Север» успешно поразили замаскированные позиции украинцев и пехоту в зоне СВО. Они сделали это с помощью расчетов 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». В Минобороны отметили, что после ударов артиллеристы меняют огневые позиции.
Ореховское направление
Российские военнослужащие уничтожили огневую позицию и расчет американского гранатомета «MK-19» ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, используя расчет 120-мм миномета. Они обнаружили позицию ВСУ при облете беспилотника. В результате были ликвидированы два украинских бойца.
ВКС поразили подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
Экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно атаковал позиции ВСУ. Операция проводилась в рамках действий группировки «Восток». Удары наносились по точным координатам, использовались ракеты С-8 и управляемые «Вихрь». После выполнения боевой задачи, как уточнили в Минобороны, вертолетный экипаж профессионально осуществил маневры для предотвращения возможного ответного огня, применил средства защиты, включая тепловые ловушки, и безопасно вернулся на базовый аэродром.
Над Донецком сбили ракету РСЗО HIMARS
Российская система ПВО успешно перехватила ракету системы HIMARS в Пролетарском районе Донецка, сообщили представители оперативных служб ДНР. Ракета упала и практически полностью уцелела.
Уцелевший боеприпас был изъят и передан для дальнейшего анализа специалистам. Представители оперативных служб подчеркивают потенциальную пользу такого образца для изучения и разработки контрмер.
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