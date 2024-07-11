В зоне СВО погиб житель одного из городов Свердловской области

В зоне спецоперации (СВО) на Украине погиб 33-летний житель Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщили в администрации города. Сержант Владимир Семенов погиб 30 июня при выполнении боевых задач в селе Водяное ДНР. Прощание с ним состоится 12 июля.
«Владимир Семенов родился 11 октября 1990 г. в Колчедане. Окончил Колчеданскую школу и Каменск-Уральский агропромышленный техникум. Работал на предприятиях города Каменска-Уральского. Владимир был добрым и трудолюбивым человеком, замечательным сыном, отцом и мужем, настоящим семьянином», — рассказали в пресс-службе Каменска-Уральского.
Семенов был мобилизован в зону СВО в 2022 году в звании сержанта. Как сообщают коллеги матери (учителя истории Колчеданской школы Марии Семеновой), прощание с бойцом пройдет 12 июля в 12.00 на Аллее Славы Каменска-Уральского.
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