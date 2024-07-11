В зоне СВО погиб житель одного из городов Свердловской области

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В зоне СВО погиб житель Каменска-Уральского
В зоне СВО погиб житель Каменска-Уральского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации (СВО) на Украине погиб 33-летний житель Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщили в администрации города. Сержант Владимир Семенов погиб 30 июня при выполнении боевых задач в селе Водяное ДНР. Прощание с ним состоится 12 июля.

«Владимир Семенов родился 11 октября 1990 г. в Колчедане. Окончил Колчеданскую школу и Каменск-Уральский агропромышленный техникум. Работал на предприятиях города Каменска-Уральского. Владимир был добрым и трудолюбивым человеком, замечательным сыном, отцом и мужем, настоящим семьянином», — рассказали в пресс-службе Каменска-Уральского.

Семенов был мобилизован в зону СВО в 2022 году в звании сержанта. Как сообщают коллеги матери (учителя истории Колчеданской школы Марии Семеновой), прощание с бойцом пройдет 12 июля в 12.00 на Аллее Славы Каменска-Уральского. 

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В зоне спецоперации (СВО) на Украине погиб 33-летний житель Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом сообщили в администрации города. Сержант Владимир Семенов погиб 30 июня при выполнении боевых задач в селе Водяное ДНР. Прощание с ним состоится 12 июля. «Владимир Семенов родился 11 октября 1990 г. в Колчедане. Окончил Колчеданскую школу и Каменск-Уральский агропромышленный техникум. Работал на предприятиях города Каменска-Уральского. Владимир был добрым и трудолюбивым человеком, замечательным сыном, отцом и мужем, настоящим семьянином», — рассказали в пресс-службе Каменска-Уральского. Семенов был мобилизован в зону СВО в 2022 году в звании сержанта. Как сообщают коллеги матери (учителя истории Колчеданской школы Марии Семеновой), прощание с бойцом пройдет 12 июля в 12.00 на Аллее Славы Каменска-Уральского. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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