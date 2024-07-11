Диетолог назвала опасные последствия дефицита белка в организме

Диетолог Белоусова: дефицит белка приводит к ухудшению иммунитета
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Недостаток белка может вызвать кожные заболевания, предупредила врач Фото:

Дефицит белка в организме может принести серьезный вред для здоровья, включая мышечное истощение и ухудшение иммунной системы, предупредила врач-диетолог Анна Белоусова. Подобное состояние иммунитета делает человека более уязвимым к инфекциям и может негативно сказаться на состоянии кожи и волос.

«При недостатке белка может быть мышечное истощение, включая не только скелетные мышцы, но и миокард со всеми вытекающими последствиями. Это может быть сниженный иммунитет, и это не всегда и не только частые простудные заболевания — появляется склонность цеплять любую инфекцию», — отметила в интервью Радио Sputnik Белоусова. Кроме того, недостаточное количество белка в организме чревато кожными поражениями и ухудшением состояния волос.

Даже антираковый имменитет нуждается в хорошем количестве белка, предупредила врач. При этом нормой потребления белка для здорового человека Белоусова назвала один грамм на килограмм веса в сутки.

Также важно соблюдать баланс между животным и растительным белком, стремясь к идеальной пропорции в 50% от общего потребления, чтобы обеспечить надежную защиту организма и предотвратить дефицит витаминов группы В, рассказывала URA.RU член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Недостаток этого компонента в рационе может привести к увеличению риска инфекционных заболеваний, поскольку растительный белок не обеспечивает полноценной защиты.

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Дефицит белка в организме может принести серьезный вред для здоровья, включая мышечное истощение и ухудшение иммунной системы, предупредила врач-диетолог Анна Белоусова. Подобное состояние иммунитета делает человека более уязвимым к инфекциям и может негативно сказаться на состоянии кожи и волос. «При недостатке белка может быть мышечное истощение, включая не только скелетные мышцы, но и миокард со всеми вытекающими последствиями. Это может быть сниженный иммунитет, и это не всегда и не только частые простудные заболевания — появляется склонность цеплять любую инфекцию», — отметила в интервью Радио Sputnik Белоусова. Кроме того, недостаточное количество белка в организме чревато кожными поражениями и ухудшением состояния волос. Даже антираковый имменитет нуждается в хорошем количестве белка, предупредила врач. При этом нормой потребления белка для здорового человека Белоусова назвала один грамм на килограмм веса в сутки. Также важно соблюдать баланс между животным и растительным белком, стремясь к идеальной пропорции в 50% от общего потребления, чтобы обеспечить надежную защиту организма и предотвратить дефицит витаминов группы В, рассказывала URA.RU член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Недостаток этого компонента в рационе может привести к увеличению риска инфекционных заболеваний, поскольку растительный белок не обеспечивает полноценной защиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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