Брат Белоусова прокомментировал обращение «американской родни» к министру обороны из-за СВО

Брат Белоусова опроверг наличие родственников в США

11 июля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Женщина из США назвала себя родственницей министра обороны РФ Андрея Белоусова Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогер из США, представившаяся Натальей Вертинской и назвавшая себя родственницей министра обороны РФ Андрея Белоусова, записала видеообращение к нему с просьбой завершить военные действия на Украине. Брат министра, экономист Дмитрий Белоусов, прокомментировал это обращение, опровергнув наличие американских родственников. «У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке», — заявил Белоусов в интервью изданию «Ридус». Видеозапись с обращением к Белоусову цитировалась во многих украинских СМИ, в том числе в «Страна». Несмотря на заверения «Вертинской» в том, что она помнит «дядю Андрея» как «доброго и порядочного человека», а десять лет назад она жила в Киеве, где похоронены бабушка, дедушка и тетя министра обороны, даже украинские издания сомневаются, существует ли «Наталья Вертинская» в реальности. «Страна» сообщала, что блогера с таким именем в сети не обнаружено. При этом на YouTube существует видеоблог похожей женщины, названный «Наталья Вертинская», однако активность на нем была остановлена за два года до обращения к Белоусову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер из США, представившаяся Натальей Вертинской и назвавшая себя родственницей министра обороны РФ Андрея Белоусова, записала видеообращение к нему с просьбой завершить военные действия на Украине. Брат министра, экономист Дмитрий Белоусов, прокомментировал это обращение, опровергнув наличие американских родственников. «У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке», — заявил Белоусов в интервью изданию «Ридус». Видеозапись с обращением к Белоусову цитировалась во многих украинских СМИ, в том числе в «Страна». Несмотря на заверения «Вертинской» в том, что она помнит «дядю Андрея» как «доброго и порядочного человека», а десять лет назад она жила в Киеве, где похоронены бабушка, дедушка и тетя министра обороны, даже украинские издания сомневаются, существует ли «Наталья Вертинская» в реальности. «Страна» сообщала, что блогера с таким именем в сети не обнаружено. При этом на YouTube существует видеоблог похожей женщины, названный «Наталья Вертинская», однако активность на нем была остановлена за два года до обращения к Белоусову.