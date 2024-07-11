Брат Белоусова прокомментировал обращение «американской родни» к министру обороны из-за СВО

Брат Белоусова опроверг наличие родственников в США
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Заседание Правительства РФ. Михаил Мишустин и кабинет министров. 27 июня 2024. Москва, белоусов андрей
Женщина из США назвала себя родственницей министра обороны РФ Андрея Белоусова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Блогер из США, представившаяся Натальей Вертинской и назвавшая себя родственницей министра обороны РФ Андрея Белоусова, записала видеообращение к нему с просьбой завершить военные действия на Украине. Брат министра, экономист Дмитрий Белоусов, прокомментировал это обращение, опровергнув наличие американских родственников.

«У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке», — заявил Белоусов в интервью изданию «Ридус».

Видеозапись с обращением к Белоусову цитировалась во многих украинских СМИ, в том числе в «Страна». Несмотря на заверения «Вертинской» в том, что она помнит «дядю Андрея» как «доброго и порядочного человека», а десять лет назад она жила в Киеве, где похоронены бабушка, дедушка и тетя министра обороны, даже украинские издания сомневаются, существует ли «Наталья Вертинская» в реальности. «Страна» сообщала, что блогера с таким именем в сети не обнаружено. При этом на YouTube существует видеоблог похожей женщины, названный «Наталья Вертинская», однако активность на нем была остановлена за два года до обращения к Белоусову.

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Блогер из США, представившаяся Натальей Вертинской и назвавшая себя родственницей министра обороны РФ Андрея Белоусова, записала видеообращение к нему с просьбой завершить военные действия на Украине. Брат министра, экономист Дмитрий Белоусов, прокомментировал это обращение, опровергнув наличие американских родственников. «У нас нет ни родственников Вертинских, ни родственников в Америке. Соответственно, нет и сочетания родственников Вертинских в Америке», — заявил Белоусов в интервью изданию «Ридус». Видеозапись с обращением к Белоусову цитировалась во многих украинских СМИ, в том числе в «Страна». Несмотря на заверения «Вертинской» в том, что она помнит «дядю Андрея» как «доброго и порядочного человека», а десять лет назад она жила в Киеве, где похоронены бабушка, дедушка и тетя министра обороны, даже украинские издания сомневаются, существует ли «Наталья Вертинская» в реальности. «Страна» сообщала, что блогера с таким именем в сети не обнаружено. При этом на YouTube существует видеоблог похожей женщины, названный «Наталья Вертинская», однако активность на нем была остановлена за два года до обращения к Белоусову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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