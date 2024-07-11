МИД предупредил США о военном ответе из-за размещения ракет в Германии

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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Рябков заявил, что решение США направлено на нанесение ущерба безопасности России Фото:

Россия примет военные меры в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Россия в военном ключе ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии», — заявил Рябков РИА Новости. По его словам, это решение США направлено на нанесение ущерба безопасности России и является элементом запугивания, что недопустимо в текущих международных отношениях.

Пентагон ранее объявил, что с 2026 года США начнут размещение в Германии новых дальнобойных ударных систем, способных значительно превзойти по дальности и точности уже находящиеся в Европе. Это заявление вызвало озабоченность со стороны России.

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Россия примет военные меры в ответ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Россия в военном ключе ответит на размещение американских дальнобойных ракет в Германии», — заявил Рябков РИА Новости. По его словам, это решение США направлено на нанесение ущерба безопасности России и является элементом запугивания, что недопустимо в текущих международных отношениях. Пентагон ранее объявил, что с 2026 года США начнут размещение в Германии новых дальнобойных ударных систем, способных значительно превзойти по дальности и точности уже находящиеся в Европе. Это заявление вызвало озабоченность со стороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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