В ХМАО мать зарезала сына

В Березовском районе ХМАО мать зарезала сына ножом во время ссоры. Подсудимую отправят в колонию на семь лет. Об этом сообщил окружной следственный комитет в своем telegram-канале.
«57-летняя жительница п.Вазентур признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2023 года подсудимая в ходе ссоры со своим сыном нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в область спины. От полученных ранений он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Суд признал югорчанку виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии.
Ранее URA.RU сообщало о дебошире из Ханты-Мансийска, который угрожал дома сожительнице убийством лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили, припаркованные у подъезда. За угрозу убийством и умышленное повреждение имущества дознаватели возбудили на подозреваемого два уголовных дела.
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