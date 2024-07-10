10 июля 2024

В ХМАО мать зарезала сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка зарезала сына кухонным ножом
Югорчанка зарезала сына кухонным ножом Фото:

В Березовском районе ХМАО мать зарезала сына ножом во время ссоры. Подсудимую отправят в колонию на семь лет. Об этом сообщил окружной следственный комитет в своем telegram-канале.

«57-летняя жительница п.Вазентур признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2023 года подсудимая в ходе ссоры со своим сыном нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в область спины. От полученных ранений он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Суд признал югорчанку виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии.

Ранее URA.RU сообщало о дебошире из Ханты-Мансийска, который угрожал дома сожительнице убийством лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили, припаркованные у подъезда. За угрозу убийством и умышленное повреждение имущества дознаватели возбудили на подозреваемого два уголовных дела.

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В Березовском районе ХМАО мать зарезала сына ножом во время ссоры. Подсудимую отправят в колонию на семь лет. Об этом сообщил окружной следственный комитет в своем telegram-канале. «57-летняя жительница п.Вазентур признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следствием и судом установлено, что в ноябре 2023 года подсудимая в ходе ссоры со своим сыном нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом в область спины. От полученных ранений он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Суд признал югорчанку виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии. Ранее URA.RU сообщало о дебошире из Ханты-Мансийска, который угрожал дома сожительнице убийством лопатой. Мужчина также поджег ее велосипед и повредил автомобили, припаркованные у подъезда. За угрозу убийством и умышленное повреждение имущества дознаватели возбудили на подозреваемого два уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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