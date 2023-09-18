18 сентября 2023

Пермяки наблюдали ночью северное сияние. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Многие пермяки не застали редкое природное явление Фото:

Жители Пермского края могли наблюдать за северным сиянием ночью 19 сентября. Фотографиями редкого природного явления пермяки делились в соцсетях.

«Сегодня ночью в Пермском крае можно было наблюдать северное сияние», — пишет автор поста в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи в комментариях стали делиться своими фотографиями сияния, отмечая, что природное явление было очень ярким и кому-то даже не давало спать. Остальные подписчики сокрушались, что не застали «такую красоту».

Такое редкое природное явление становится все более частым явлением для региона. В прошлый раз пермяки могли наблюдать северное сияние еще в середине весны. В ночь на 19 сентября северное сияние могли видеть жители не только Пермского края, но других регионов. Природное явление заметили также в небе над Свердловской областью.

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Жители Пермского края могли наблюдать за северным сиянием ночью 19 сентября. Фотографиями редкого природного явления пермяки делились в соцсетях. «Сегодня ночью в Пермском крае можно было наблюдать северное сияние», — пишет автор поста в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи в комментариях стали делиться своими фотографиями сияния, отмечая, что природное явление было очень ярким и кому-то даже не давало спать. Остальные подписчики сокрушались, что не застали «такую красоту». Такое редкое природное явление становится все более частым явлением для региона. В прошлый раз пермяки могли наблюдать северное сияние еще в середине весны. В ночь на 19 сентября северное сияние могли видеть жители не только Пермского края, но других регионов. Природное явление заметили также в небе над Свердловской областью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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