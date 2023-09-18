Пермяки наблюдали ночью северное сияние. Фото

19 сентября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Многие пермяки не застали редкое природное явление Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Пермского края могли наблюдать за северным сиянием ночью 19 сентября. Фотографиями редкого природного явления пермяки делились в соцсетях. «Сегодня ночью в Пермском крае можно было наблюдать северное сияние», — пишет автор поста в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи в комментариях стали делиться своими фотографиями сияния, отмечая, что природное явление было очень ярким и кому-то даже не давало спать. Остальные подписчики сокрушались, что не застали «такую красоту». Такое редкое природное явление становится все более частым явлением для региона. В прошлый раз пермяки могли наблюдать северное сияние еще в середине весны. В ночь на 19 сентября северное сияние могли видеть жители не только Пермского края, но других регионов. Природное явление заметили также в небе над Свердловской областью. Северное сияние видели жители Кунгура Ринат Салимов в vk.com (https://vk.com/salim_photo?w=wall252428223_6333%2Fall) Северное сияние наблюдали жители Перми «ЧП ДТП Пермь» в vk.com (https://vk.com/chp_dtp_perm?w=wall-69295870_1524679) «ЧП ДТП Пермь» в vk.com (https://vk.com/chp_dtp_perm?w=wall-69295870_1524679) «Подслушано Пермь» в vk.com (https://vk.com/podslushanoperm?w=wall-60397113_11857444) «Подслушано Пермь» в vk.com (https://vk.com/podslushanoperm?w=wall-60397113_11857444) Северное сияние в Соликамске «Типичный Соликамск» в vk.com (https://vk.com/typical_slkm?w=wall-46461167_571397)

Жители Пермского края могли наблюдать за северным сиянием ночью 19 сентября. Фотографиями редкого природного явления пермяки делились в соцсетях. «Сегодня ночью в Пермском крае можно было наблюдать северное сияние», — пишет автор поста в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи в комментариях стали делиться своими фотографиями сияния, отмечая, что природное явление было очень ярким и кому-то даже не давало спать. Остальные подписчики сокрушались, что не застали «такую красоту». Такое редкое природное явление становится все более частым явлением для региона. В прошлый раз пермяки могли наблюдать северное сияние еще в середине весны. В ночь на 19 сентября северное сияние могли видеть жители не только Пермского края, но других регионов. Природное явление заметили также в небе над Свердловской областью.