СК: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ

11 июля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В международный розыск объявлены 422 иностранца-участника боевых действий Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. «Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. В международный розыск из них объявлены 422 иностранца. Следователи получили информацию о деятельности Интернационального легиона террористов Украины, в который входят иностранцы. Сообщается, что военное и политическое руководство Украины использовало информационные ресурсы в Интернете и дипломатические представительства Украины за границей для набора наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. «Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. В международный розыск из них объявлены 422 иностранца. Следователи получили информацию о деятельности Интернационального легиона террористов Украины, в который входят иностранцы. Сообщается, что военное и политическое руководство Украины использовало информационные ресурсы в Интернете и дипломатические представительства Украины за границей для набора наемников.