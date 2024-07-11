СК: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ

Более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. В международный розыск из них объявлены 422 иностранца.
Следователи получили информацию о деятельности Интернационального легиона террористов Украины, в который входят иностранцы. Сообщается, что военное и политическое руководство Украины использовало информационные ресурсы в Интернете и дипломатические представительства Украины за границей для набора наемников.
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