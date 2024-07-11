СК: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ.stock, артиллерия, обстрел, всу, stock
В международный розыск объявлены 422 иностранца-участника боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. В международный розыск из них объявлены 422 иностранца.

Следователи получили информацию о деятельности Интернационального легиона террористов Украины, в который входят иностранцы. Сообщается, что военное и политическое руководство Украины использовало информационные ресурсы в Интернете и дипломатические представительства Украины за границей для набора наемников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. «Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС. В международный розыск из них объявлены 422 иностранца. Следователи получили информацию о деятельности Интернационального легиона террористов Украины, в который входят иностранцы. Сообщается, что военное и политическое руководство Украины использовало информационные ресурсы в Интернете и дипломатические представительства Украины за границей для набора наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...