Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката Аграновского

11 июля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Попов обратился в СК Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского. «Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал собеседник агентства. По словам Буйновского, действия Аграновского наносят вред правам и интересам Попова. Буйновский также указал на то, что Аграновский, часто выступающий в СМИ в роли эксперта, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность». Адвокат ранее выразил мнение о возможном смягчении наказания для Попова, что, по мнению защиты, вводит общественность в заблуждение — так как генерал вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре. Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского. «Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал собеседник агентства. По словам Буйновского, действия Аграновского наносят вред правам и интересам Попова. Буйновский также указал на то, что Аграновский, часто выступающий в СМИ в роли эксперта, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность». Адвокат ранее выразил мнение о возможном смягчении наказания для Попова, что, по мнению защиты, вводит общественность в заблуждение — так как генерал вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре. Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает