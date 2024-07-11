Генерал Попов попросил возбудить дело против адвоката Аграновского

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Генерал Иван Попов. stock, попов иван
Попов обратился в СК Фото:

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского.

«Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал собеседник агентства. По словам Буйновского, действия Аграновского наносят вред правам и интересам Попова.

Буйновский также указал на то, что Аграновский, часто выступающий в СМИ в роли эксперта, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность». Адвокат ранее выразил мнение о возможном смягчении наказания для Попова, что, по мнению защиты, вводит общественность в заблуждение — так как генерал вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре.

Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает

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Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Попова Сергея Буйновского. «Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СК уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал собеседник агентства. По словам Буйновского, действия Аграновского наносят вред правам и интересам Попова. Буйновский также указал на то, что Аграновский, часто выступающий в СМИ в роли эксперта, не зная обстоятельств дела Попова, «выдает свою некомпетентность за действительность». Адвокат ранее выразил мнение о возможном смягчении наказания для Попова, что, по мнению защиты, вводит общественность в заблуждение — так как генерал вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре. Генерал Попов был арестован в мае по делу о крупном хищении. Считается, что он причастен к хищению на сумму более 1,7 тысячи тонн изделий металла, стоимостью свыше 130 миллионов рублей. В итоге следствие оценило ущерб на 100 миллионов рублей. Попов свою вину не признает
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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