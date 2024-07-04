Следствие оценило ущерб по делу генерала Попова в 100 млн рублей

Следствие оценило ущерб от мошеннических схем, которые организовывал экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Сумма составила 100 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат генерала в разговоре с журналистами.
«Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова в сумму чуть более 100 млн рублей», — рассказал адвокат в разговоре с РИА Новости. При этом ранее предварительно называлась иная сумма — 130 миллионов рублей.
Генерал Попов был арестован в мае. Сам он вину не признал и оспорил решение об аресте. Предполагалось, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металла на сумму свыше 130 миллионов рублей. В Москве 24 мая проходил суд. На заседании Попов улыбался и иронизировал над решением судьи.
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