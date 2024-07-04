Следствие оценило ущерб по делу генерала Попова в 100 млн рублей

РИАН: ущерб от мошенничества генерала Попова был оценен на 100 млн руб

04 июля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Иван Попов был задержан в мае по подозрению в крупном хищении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Следствие оценило ущерб от мошеннических схем, которые организовывал экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Сумма составила 100 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат генерала в разговоре с журналистами. «Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова в сумму чуть более 100 млн рублей», — рассказал адвокат в разговоре с РИА Новости. При этом ранее предварительно называлась иная сумма — 130 миллионов рублей. Генерал Попов был арестован в мае. Сам он вину не признал и оспорил решение об аресте. Предполагалось, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металла на сумму свыше 130 миллионов рублей. В Москве 24 мая проходил суд. На заседании Попов улыбался и иронизировал над решением судьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следствие оценило ущерб от мошеннических схем, которые организовывал экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Сумма составила 100 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат генерала в разговоре с журналистами. «Следствие оценивает ущерб по делу экс-командующего 58-й армией Ивана Попова в сумму чуть более 100 млн рублей», — рассказал адвокат в разговоре с РИА Новости. При этом ранее предварительно называлась иная сумма — 130 миллионов рублей. Генерал Попов был арестован в мае. Сам он вину не признал и оспорил решение об аресте. Предполагалось, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металла на сумму свыше 130 миллионов рублей. В Москве 24 мая проходил суд. На заседании Попов улыбался и иронизировал над решением судьи.