Песков ответил на вопрос об участии Путина в украинской «мирной конференции»

Песков: возможности проведения второй «мирной конференции» по Украине сейчас нет

Песков высказался о втором саммите Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Никакой точной информации о проведении Украиной второй «мирной конференции» с участием президента России Владимира Путина сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас отсутствует информация о повестке и о возможном месте проведения саммита.

Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин всегда открыт для диалога, но он должен понимать, о чем будет идти речь. «С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является угрозой для нашего существования и для нашей безопасности. Вот мы видим, НАТО принимает документы, где написано, что Украина обязательно войдет в альянс. То есть, что может быть на столе обсуждения?» — отметил Песков.