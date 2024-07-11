Песков ответил на вопрос об участии Путина в украинской «мирной конференции»

Песков: возможности проведения второй «мирной конференции» по Украине сейчас нет
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков высказался о втором саммите Украины Фото:

Никакой точной информации о проведении Украиной второй «мирной конференции» с участием президента России Владимира Путина сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас отсутствует информация о повестке и о возможном месте проведения саммита.

Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин всегда открыт для диалога, но он должен понимать, о чем будет идти речь. «С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является угрозой для нашего существования и для нашей безопасности. Вот мы видим, НАТО принимает документы, где написано, что Украина обязательно войдет в альянс. То есть, что может быть на столе обсуждения?» — отметил Песков.

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Никакой точной информации о проведении Украиной второй «мирной конференции» с участием президента России Владимира Путина сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас отсутствует информация о повестке и о возможном месте проведения саммита. Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин всегда открыт для диалога, но он должен понимать, о чем будет идти речь. «С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является угрозой для нашего существования и для нашей безопасности. Вот мы видим, НАТО принимает документы, где написано, что Украина обязательно войдет в альянс. То есть, что может быть на столе обсуждения?» — отметил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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