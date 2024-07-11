Песков ответил на вопрос об участии Путина в украинской «мирной конференции»

Никакой точной информации о проведении Украиной второй «мирной конференции» с участием президента России Владимира Путина сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никакой точной субстанции сейчас на этот счет нет», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. По его словам, сейчас отсутствует информация о повестке и о возможном месте проведения саммита.
Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин всегда открыт для диалога, но он должен понимать, о чем будет идти речь. «С самого начала мы сказали, что расширение НАТО на территорию Украины является угрозой для нашего существования и для нашей безопасности. Вот мы видим, НАТО принимает документы, где написано, что Украина обязательно войдет в альянс. То есть, что может быть на столе обсуждения?» — отметил Песков.
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