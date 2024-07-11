Риелтор объяснила, как новые условия ипотеки отразятся на стоимости жилья

Новые условия по семейной ипотеке не окажут сильного влияния на формирования цен на рынке недвижимости. Об этом сообщила вице-президент Российской гильдии риэлторов Екатерина Векшина.
«Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идет о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы», — рассказала Векшина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также специалист добавила, что сейчас 90% заемщиков не смогут претендовать на льготную программу, как это было ранее в связи с новыми условиями после 1 июля 2024 года.
Ранее URA.RU писало, как можно выгодно купить жилье после отмены льготной ипотеки. Например, одна из таких программ — «Молодая семья», которая действует до 2025 года. По ней государство может оплатить до 35% от средней стоимости квартиры. До конца текущего года также действует льготная программа для IT-специалистов, ставка по которой — 5%. Для многодетных семей государство выдает единоразово субсидию в дополнении к материнскому капиталу.
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