11 июля 2024

Риелтор объяснила, как новые условия ипотеки отразятся на стоимости жилья

Риелтор Векшина: цены на жилье останутся прежними, несмотря на семейную ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, вторичное жилье, clever park, октябрьский район, многоквартирные дома, аренда жилья
По новой программе стало больше категорий граждан, которые могут претендовать на участие в программе Фото:

Новые условия по семейной ипотеке не окажут сильного влияния на формирования цен на рынке недвижимости. Об этом сообщила вице-президент Российской гильдии риэлторов Екатерина Векшина.

«Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идет о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы», — рассказала Векшина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также специалист добавила, что сейчас 90% заемщиков не смогут претендовать на льготную программу, как это было ранее в связи с новыми условиями после 1 июля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, как можно выгодно купить жилье после отмены льготной ипотеки. Например, одна из таких программ — «Молодая семья», которая действует до 2025 года. По ней государство может оплатить до 35% от средней стоимости квартиры. До конца текущего года также действует льготная программа для IT-специалистов, ставка по которой — 5%. Для многодетных семей государство выдает единоразово субсидию в дополнении к материнскому капиталу.

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Новые условия по семейной ипотеке не окажут сильного влияния на формирования цен на рынке недвижимости. Об этом сообщила вице-президент Российской гильдии риэлторов Екатерина Векшина. «Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идет о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы», — рассказала Векшина интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Также специалист добавила, что сейчас 90% заемщиков не смогут претендовать на льготную программу, как это было ранее в связи с новыми условиями после 1 июля 2024 года. Ранее URA.RU писало, как можно выгодно купить жилье после отмены льготной ипотеки. Например, одна из таких программ — «Молодая семья», которая действует до 2025 года. По ней государство может оплатить до 35% от средней стоимости квартиры. До конца текущего года также действует льготная программа для IT-специалистов, ставка по которой — 5%. Для многодетных семей государство выдает единоразово субсидию в дополнении к материнскому капиталу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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