11 июля 2024

Челябинский суд отказался взыскивать долг со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на отказ во взыскании долга, в суд поступил второй иск
Несмотря на отказ во взыскании долга, в суд поступил второй иск Фото:

Арбитражный суд Челябинской области отказал налоговикам в требованиях по взысканию долга со «Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд не стал восстанавливать пропущенный срок для подачи иска.

«В удовлетворении заявленных требований МИФНС № 32 по Челябинской области к обособленному подразделению „Религиозное объединение ‚Свидетели Иеговы в Австрии‘" отказать. Решение подлежит немедленному исполнению“, — решил суд.

Задолженность организации, зарегистрированной в Миассе, незначительна и составила 6,5 тысячи рублей. Сумма долга полностью состоит из пени.

После отказа в удовлетворении требований апрельского иска в суд поступило новое заявление. В настоящее время зарегистрирован иск, в рамках которого заявлены претензии на сумму в 23,35 тысячи рублей.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в управление ФНС по региону. Ответ ожидается. Дозвониться до ответчика не удалось, данные об электронной почте отсутствуют. Согласно открытой информации, объединение находится в стадии ликвидации.

*Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.

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Арбитражный суд Челябинской области отказал налоговикам в требованиях по взысканию долга со «Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд не стал восстанавливать пропущенный срок для подачи иска. «В удовлетворении заявленных требований МИФНС № 32 по Челябинской области к обособленному подразделению „Религиозное объединение ‚Свидетели Иеговы в Австрии‘" отказать. Решение подлежит немедленному исполнению“, — решил суд. Задолженность организации, зарегистрированной в Миассе, незначительна и составила 6,5 тысячи рублей. Сумма долга полностью состоит из пени. После отказа в удовлетворении требований апрельского иска в суд поступило новое заявление. В настоящее время зарегистрирован иск, в рамках которого заявлены претензии на сумму в 23,35 тысячи рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в управление ФНС по региону. Ответ ожидается. Дозвониться до ответчика не удалось, данные об электронной почте отсутствуют. Согласно открытой информации, объединение находится в стадии ликвидации. *Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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