Челябинский суд отказался взыскивать долг со «Свидетелей Иеговы в Австрии»*

Арбитражный суд Челябинской области отказал налоговикам в требованиях по взысканию долга со «Свидетелей Иеговы в Австрии» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд не стал восстанавливать пропущенный срок для подачи иска.
«В удовлетворении заявленных требований МИФНС № 32 по Челябинской области к обособленному подразделению „Религиозное объединение ‚Свидетели Иеговы в Австрии‘" отказать. Решение подлежит немедленному исполнению“, — решил суд.
Задолженность организации, зарегистрированной в Миассе, незначительна и составила 6,5 тысячи рублей. Сумма долга полностью состоит из пени.
После отказа в удовлетворении требований апрельского иска в суд поступило новое заявление. В настоящее время зарегистрирован иск, в рамках которого заявлены претензии на сумму в 23,35 тысячи рублей.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в управление ФНС по региону. Ответ ожидается. Дозвониться до ответчика не удалось, данные об электронной почте отсутствуют. Согласно открытой информации, объединение находится в стадии ликвидации.
*Организация «Свидетели Иеговы» признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ.
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