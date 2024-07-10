10 июля 2024

В ХМАО спасатели ищут рыбака, пропавшего на озере

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели третий день ищут пропавшего в Нижневартовском районе рыбака
Спасатели третий день ищут пропавшего в Нижневартовском районе рыбака Фото:

Спасатели уже третий день ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе. У водоема нашли его автомобиль и лодку. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте.

«9 июля мужчина выехал на автомобиле из Нижневартовска на рыбалку на озеро Кымыл. Его местонахождение неизвестно. Спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения мужчины, где был обнаружен автомобиль и моторная лодка, а также документы и телефон пропавшего. Приступили к обследованию водоема. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о другом югорском рыбаке, который утонул реке Нижневартовска. С начала навигационного периода в ХМАО погибли четверо рыбаков. Во всех случаях они выходили на реку без спасательных жилетов.

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Спасатели уже третий день ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе. У водоема нашли его автомобиль и лодку. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте. «9 июля мужчина выехал на автомобиле из Нижневартовска на рыбалку на озеро Кымыл. Его местонахождение неизвестно. Спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения мужчины, где был обнаружен автомобиль и моторная лодка, а также документы и телефон пропавшего. Приступили к обследованию водоема. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о другом югорском рыбаке, который утонул реке Нижневартовска. С начала навигационного периода в ХМАО погибли четверо рыбаков. Во всех случаях они выходили на реку без спасательных жилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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