В ХМАО спасатели ищут рыбака, пропавшего на озере

Спасатели уже третий день ищут рыбака, который пропал на озере в Нижневартовском районе. У водоема нашли его автомобиль и лодку. Об этом сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на своем сайте.
«9 июля мужчина выехал на автомобиле из Нижневартовска на рыбалку на озеро Кымыл. Его местонахождение неизвестно. Спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения мужчины, где был обнаружен автомобиль и моторная лодка, а также документы и телефон пропавшего. Приступили к обследованию водоема. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о другом югорском рыбаке, который утонул реке Нижневартовска. С начала навигационного периода в ХМАО погибли четверо рыбаков. Во всех случаях они выходили на реку без спасательных жилетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!