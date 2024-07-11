11 июля 2024

Высотки в 32 этажа появятся в районе стадиона «Трудовые резервы» в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Небоскребы появятся в Перми
Небоскребы появятся в Перми Фото:

Компания-застройщик территории около стадиона «Трудовые резервы» в Перми намерена возвести дома в 32 этажа. Таких высоток будет три.

«ГК NOVA планирует построить возле „Трудовых резервов“, которые входят в зону комплексного развития территории „Городские Горки“, 17 секций жилья. Три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей», — пишет «Бизнес-класс». Вместо нынешнего стадиона, как и сообщалось ранее, планируется возвести новый спорткомплекс

Весной против реновации территории, выступили некоторые жители микрорайона. К ним присоединили активисты КПРФ. 

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Компания-застройщик территории около стадиона «Трудовые резервы» в Перми намерена возвести дома в 32 этажа. Таких высоток будет три. «ГК NOVA планирует построить возле „Трудовых резервов“, которые входят в зону комплексного развития территории „Городские Горки“, 17 секций жилья. Три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей», — пишет «Бизнес-класс». Вместо нынешнего стадиона, как и сообщалось ранее, планируется возвести новый спорткомплекс.  Весной против реновации территории, выступили некоторые жители микрорайона. К ним присоединили активисты КПРФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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