Высотки в 32 этажа появятся в районе стадиона «Трудовые резервы» в Перми

Небоскребы появятся в Перми
Компания-застройщик территории около стадиона «Трудовые резервы» в Перми намерена возвести дома в 32 этажа. Таких высоток будет три.
«ГК NOVA планирует построить возле „Трудовых резервов“, которые входят в зону комплексного развития территории „Городские Горки“, 17 секций жилья. Три объекта проектируют до 32 этажей, а остальные — от семи до 10 этажей», — пишет «Бизнес-класс». Вместо нынешнего стадиона, как и сообщалось ранее, планируется возвести новый спорткомплекс.
Весной против реновации территории, выступили некоторые жители микрорайона. К ним присоединили активисты КПРФ.
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