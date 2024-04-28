В Перми начали собирать подписи ради спасения стадиона, который хочет снести власть

В Перми приступили к сбору подписей против комплексной застройки и за сохранение спорткомплекса «Трудовые резервы». Пресс-служба губернатора Пермского края сообщала, что на месте стадиона планируют построить дом спорта. Против выступили жители микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители отделения КПРФ, написано в странице организации.
«Коммунисты Мотовилихинского района Перми начали сбор подписей против застройки и за сохранение спортивного комплекса „Трудовые резервы“. Люди выступают за восстановление и развитие стадиона в действующих границах», — указано в группе «КПРФ (Мотовилиха)» в соцсети «ВКонтакте».
В правительстве региона отмечали, что в новом комплексе появятся полноразмерное футбольное поле, спортивные площадки и беговая дорожка. В разработке проекта прияло участие министерство спорта Прикамья. Планируется, что в доме спорта смогут вести тренировочный процесс спортивные федерации.
Застройщик сообщал, что реконструкция стадиона может начаться уже в этом году. Рядом хотят построить жилые дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Перми приступили к сбору подписей против комплексной застройки и за сохранение спорткомплекса «Трудовые резервы». Пресс-служба губернатора Пермского края сообщала, что на месте стадиона планируют построить дом спорта. Против выступили жители микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители отделения КПРФ, написано в странице организации. «Коммунисты Мотовилихинского района Перми начали сбор подписей против застройки и за сохранение спортивного комплекса „Трудовые резервы“. Люди выступают за восстановление и развитие стадиона в действующих границах», — указано в группе «КПРФ (Мотовилиха)» в соцсети «ВКонтакте». В правительстве региона отмечали, что в новом комплексе появятся полноразмерное футбольное поле, спортивные площадки и беговая дорожка. В разработке проекта прияло участие министерство спорта Прикамья. Планируется, что в доме спорта смогут вести тренировочный процесс спортивные федерации. Застройщик сообщал, что реконструкция стадиона может начаться уже в этом году. Рядом хотят построить жилые дома.