28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Перми начали собирать подписи ради спасения стадиона, который хочет снести власть

КПРФ начала сбор подписей против застройки стадиона «Трудовые резервы» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте стадиона планируют построить дом спорта с футбольным полем и беговыми дорожками
На месте стадиона планируют построить дом спорта с футбольным полем и беговыми дорожками Фото:

В Перми приступили к сбору подписей против комплексной застройки и за сохранение спорткомплекса «Трудовые резервы». Пресс-служба губернатора Пермского края сообщала, что на месте стадиона планируют построить дом спорта. Против выступили жители микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители отделения КПРФ, написано в странице организации.

«Коммунисты Мотовилихинского района Перми начали сбор подписей против застройки и за сохранение спортивного комплекса „Трудовые резервы“. Люди выступают за восстановление и развитие стадиона в действующих границах», — указано в группе «КПРФ (Мотовилиха)» в соцсети «ВКонтакте».

В правительстве региона отмечали, что в новом комплексе появятся полноразмерное футбольное поле, спортивные площадки и беговая дорожка. В разработке проекта прияло участие министерство спорта Прикамья. Планируется, что в доме спорта смогут вести тренировочный процесс спортивные федерации.

Застройщик сообщал, что реконструкция стадиона может начаться уже в этом году. Рядом хотят построить жилые дома.

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В Перми приступили к сбору подписей против комплексной застройки и за сохранение спорткомплекса «Трудовые резервы». Пресс-служба губернатора Пермского края сообщала, что на месте стадиона планируют построить дом спорта. Против выступили жители микрорайона Городские Горки. К инициативной группе присоединились представители отделения КПРФ, написано в странице организации. «Коммунисты Мотовилихинского района Перми начали сбор подписей против застройки и за сохранение спортивного комплекса „Трудовые резервы“. Люди выступают за восстановление и развитие стадиона в действующих границах», — указано в группе «КПРФ (Мотовилиха)» в соцсети «ВКонтакте». В правительстве региона отмечали, что в новом комплексе появятся полноразмерное футбольное поле, спортивные площадки и беговая дорожка. В разработке проекта прияло участие министерство спорта Прикамья. Планируется, что в доме спорта смогут вести тренировочный процесс спортивные федерации. Застройщик сообщал, что реконструкция стадиона может начаться уже в этом году. Рядом хотят построить жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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