11 июля 2024

Челябинский космонавт испытал наследницу робота Федора Марфу из Магнитогорска

Космонавт Петелин испытал робота-кентавра Марфу из Магнитогорска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Робот Марфа компании НПО "Андроидная техника" сменил предшественника Федора
Робот Марфа компании НПО "Андроидная техника" сменил предшественника Федора Фото:

Челябинский космонавт Дмитрий Петелин вместе с коллегой Анной Кикиной испытал в ходе совместной деятельности наследницу робота Федора Марфу, созданную в НПО «Андроидная техника» Магнитогорска. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", андроид в будущем сможет работать на Луне без остановок.

"Космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в апробации программы и методики совместной операторской деятельности людей по применению антропоморфного робота, совмещенного с мобильной платформой. Эксперименты ведутся в рамках проекта «Созвездие — ЛМО»», — рассказали в "Роскосмосе".

По словам начальника управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов Владимира Дикарева, Марфа может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт управляет ею вручную. Также робот способен реагировать на голосовые команды: получив их, едет выполнять поручения.

В ходе испытаний антропоморфный робот Марфа демонстрировал способность выполнять различные задачи, в том числе сбор грунта и работу с органами управления. Робот оснащен батареями, позволяющими ему работать в экспериментальных условиях до 2,5 часа, но для лунных миссий планируется использование более мощных источников энергии. На Земле Марфа перемещает до пяти килограммов груза. На спутнике данный объем эквивалентен 30 килограммам.

Эксперименты с предшественником Марфы, роботом Федором, проводились на МКС в 2019 году. Результаты тех испытаний были использованы при разработке нового андроида. В мае работу Марфы проверили в условиях имитации лунной поверхности. 

В исследовании уже не первый раз приняла участие антропоморфная Марфа
В исследовании уже не первый раз приняла участие антропоморфная Марфа
Фото:
Робот имеет несколько режимов управления
Робот имеет несколько режимов управления
Фото:
Марфа может перемещать на Луне до 30 кг груза
Марфа может перемещать на Луне до 30 кг груза
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский космонавт Дмитрий Петелин вместе с коллегой Анной Кикиной испытал в ходе совместной деятельности наследницу робота Федора Марфу, созданную в НПО «Андроидная техника» Магнитогорска. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", андроид в будущем сможет работать на Луне без остановок. "Космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в апробации программы и методики совместной операторской деятельности людей по применению антропоморфного робота, совмещенного с мобильной платформой. Эксперименты ведутся в рамках проекта «Созвездие — ЛМО»», — рассказали в "Роскосмосе". По словам начальника управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов Владимира Дикарева, Марфа может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт управляет ею вручную. Также робот способен реагировать на голосовые команды: получив их, едет выполнять поручения. В ходе испытаний антропоморфный робот Марфа демонстрировал способность выполнять различные задачи, в том числе сбор грунта и работу с органами управления. Робот оснащен батареями, позволяющими ему работать в экспериментальных условиях до 2,5 часа, но для лунных миссий планируется использование более мощных источников энергии. На Земле Марфа перемещает до пяти килограммов груза. На спутнике данный объем эквивалентен 30 килограммам. Эксперименты с предшественником Марфы, роботом Федором, проводились на МКС в 2019 году. Результаты тех испытаний были использованы при разработке нового андроида. В мае работу Марфы проверили в условиях имитации лунной поверхности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...