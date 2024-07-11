Челябинский космонавт испытал наследницу робота Федора Марфу из Магнитогорска

Челябинский космонавт Дмитрий Петелин вместе с коллегой Анной Кикиной испытал в ходе совместной деятельности наследницу робота Федора Марфу, созданную в НПО «Андроидная техника» Магнитогорска. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", андроид в будущем сможет работать на Луне без остановок.
"Космонавты Анна Кикина и Дмитрий Петелин приняли участие в апробации программы и методики совместной операторской деятельности людей по применению антропоморфного робота, совмещенного с мобильной платформой. Эксперименты ведутся в рамках проекта «Созвездие — ЛМО»», — рассказали в "Роскосмосе".
По словам начальника управления научно-прикладных исследований проблем подготовки космонавтов Владимира Дикарева, Марфа может действовать автоматически, но в случае нештатных ситуаций космонавт управляет ею вручную. Также робот способен реагировать на голосовые команды: получив их, едет выполнять поручения.
В ходе испытаний антропоморфный робот Марфа демонстрировал способность выполнять различные задачи, в том числе сбор грунта и работу с органами управления. Робот оснащен батареями, позволяющими ему работать в экспериментальных условиях до 2,5 часа, но для лунных миссий планируется использование более мощных источников энергии. На Земле Марфа перемещает до пяти килограммов груза. На спутнике данный объем эквивалентен 30 килограммам.
Эксперименты с предшественником Марфы, роботом Федором, проводились на МКС в 2019 году. Результаты тех испытаний были использованы при разработке нового андроида. В мае работу Марфы проверили в условиях имитации лунной поверхности.
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