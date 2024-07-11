Лариса Долина выступила в паре с музыкантом Аккуратовым
Второй «Курчатов фест» проводится в Челябинске два дня, с 11 по 12 июля. Главным гостем сегодняшнего вечера стала Народная артистка РФ Лариса Долина. У нее подготовлена совместная программа всесте с композитором Олегом Аккуратовым.
«Добрый вечер», — сказала Долина челябинским зрителям. Она вышла на сцену после нескольких исполнений музыканта Аккуратова.
Ранее Олег Аккуратов заявил, что исполнит на фестивале несколько новых песен собственного сочинения, а также и другие популярные композиции. Он назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!