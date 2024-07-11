11 июля 2024

Лариса Долина вышла на сцену челябинского «Курчатов феста». Видео

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Лариса Долина выступила в паре с музыкантом Аккуратовым
Лариса Долина выступила в паре с музыкантом Аккуратовым Фото:

Второй «Курчатов фест» проводится в Челябинске два дня, с 11 по 12 июля. Главным гостем сегодняшнего вечера стала Народная артистка РФ Лариса Долина. У нее подготовлена совместная программа всесте с композитором Олегом Аккуратовым.

«Добрый вечер», — сказала Долина челябинским зрителям. Она вышла на сцену после нескольких исполнений музыканта Аккуратова.

Ранее Олег Аккуратов заявил, что исполнит на фестивале несколько новых песен собственного сочинения, а также и другие популярные композиции. Он назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.

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Второй «Курчатов фест» проводится в Челябинске два дня, с 11 по 12 июля. Главным гостем сегодняшнего вечера стала Народная артистка РФ Лариса Долина. У нее подготовлена совместная программа всесте с композитором Олегом Аккуратовым. «Добрый вечер», — сказала Долина челябинским зрителям. Она вышла на сцену после нескольких исполнений музыканта Аккуратова. Ранее Олег Аккуратов заявил, что исполнит на фестивале несколько новых песен собственного сочинения, а также и другие популярные композиции. Он назвал «Курчатов фест» прекрасным и замечательным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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