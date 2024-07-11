11 июля 2024

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по урегулированию конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Турция хочет стать посредником для Зеленского в конфликте на Украине, сказал Реджеп Тайип Эрдоган Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в урегулировании ситуации в стране. Также турецкая сторона возобновляет зерновую сделку.

«Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта», — заявил Эрдоган во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне. Его слова передает департамент коммуникации турецкого лидера.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна согласна с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который предложил разработать международную мирную платформу с широким участием мировых государств для урегулирования украинской ситуации. Также Песков напомнил, что глава РФ Владимир Путин является сторонником дипломатических решений конфликтов, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в урегулировании ситуации в стране. Также турецкая сторона возобновляет зерновую сделку. «Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта», — заявил Эрдоган во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне. Его слова передает департамент коммуникации турецкого лидера. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна согласна с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который предложил разработать международную мирную платформу с широким участием мировых государств для урегулирования украинской ситуации. Также Песков напомнил, что глава РФ Владимир Путин является сторонником дипломатических решений конфликтов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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