Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по урегулированию конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в урегулировании ситуации в стране. Также турецкая сторона возобновляет зерновую сделку.
«Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта», — заявил Эрдоган во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне. Его слова передает
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна согласна с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который предложил разработать международную мирную платформу с широким участием мировых государств для урегулирования украинской ситуации. Также Песков напомнил, что глава РФ Владимир Путин является сторонником дипломатических решений конфликтов, передает «Национальная служба новостей».
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