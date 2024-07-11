Эрдоган предложил Зеленскому посредничество по урегулированию конфликта

11 июля 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Турция хочет стать посредником для Зеленского в конфликте на Украине, сказал Реджеп Тайип Эрдоган Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в урегулировании ситуации в стране. Также турецкая сторона возобновляет зерновую сделку. «Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта», — заявил Эрдоган во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне. Его слова передает департамент коммуникации турецкого лидера. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна согласна с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который предложил разработать международную мирную платформу с широким участием мировых государств для урегулирования украинской ситуации. Также Песков напомнил, что глава РФ Владимир Путин является сторонником дипломатических решений конфликтов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Украины Владимиру Зеленскому свое посредничество в урегулировании ситуации в стране. Также турецкая сторона возобновляет зерновую сделку. «Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта», — заявил Эрдоган во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне. Его слова передает департамент коммуникации турецкого лидера. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что страна согласна с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который предложил разработать международную мирную платформу с широким участием мировых государств для урегулирования украинской ситуации. Также Песков напомнил, что глава РФ Владимир Путин является сторонником дипломатических решений конфликтов, передает «Национальная служба новостей».