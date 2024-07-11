11 июля 2024

Фигурант по делу генерала Попова Моисеев признал свою вину

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой, тик ток
Арестованный Моисеев согласился сотрудничать следствием, заявили правоохранители Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Второй фигурант уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что на данный момент фигурант сотрудничает со следствием.

Ранее Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Также апелляционная жалоба на него в суд не поступала. Арестованный по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму генерал Попов не стал обжаловать решение суда о заключении под стражу. Моисеев, Иван Попов и Олег Цоков действовали в составе организованной группы и похитили более 1 700 тонн металлопроката, который предназначался для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

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Второй фигурант уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что на данный момент фигурант сотрудничает со следствием. Ранее Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Также апелляционная жалоба на него в суд не поступала. Арестованный по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму генерал Попов не стал обжаловать решение суда о заключении под стражу. Моисеев, Иван Попов и Олег Цоков действовали в составе организованной группы и похитили более 1 700 тонн металлопроката, который предназначался для оборудования инженерных оборонительных сооружений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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