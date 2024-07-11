Фигурант по делу генерала Попова Моисеев признал свою вину

11 июля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Арестованный Моисеев согласился сотрудничать следствием, заявили правоохранители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Второй фигурант уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что на данный момент фигурант сотрудничает со следствием. Ранее Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Также апелляционная жалоба на него в суд не поступала. Арестованный по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму генерал Попов не стал обжаловать решение суда о заключении под стражу. Моисеев, Иван Попов и Олег Цоков действовали в составе организованной группы и похитили более 1 700 тонн металлопроката, который предназначался для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй фигурант уголовного дела против экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Сергей Моисеев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Фигурант по делу генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину», — заявили правоохранители. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что на данный момент фигурант сотрудничает со следствием. Ранее Моисеева обвинили в мошенничестве и превышении полномочий. Также апелляционная жалоба на него в суд не поступала. Арестованный по обвинению в мошенничестве на особо крупную сумму генерал Попов не стал обжаловать решение суда о заключении под стражу. Моисеев, Иван Попов и Олег Цоков действовали в составе организованной группы и похитили более 1 700 тонн металлопроката, который предназначался для оборудования инженерных оборонительных сооружений.