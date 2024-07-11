11 июля 2024

Гладков: после атаки ВСУ по Шебекино ранены пятеро детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков подчеркнул, что в районе прилета военных объектов нет
Гладков подчеркнул, что в районе прилета военных объектов нет Фото:

После удара ВСУ по Шебекино (Белгородская область) были ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли очередной террористический удар. Ранены пятеро детей», — передает Гладков в своем telegram-канале.

По словам очевидцев, в момент атаки ребята находились на игровой площадке. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии были незамедлительно доставлены в детскую областную клиническую больницу. Остальным троим, получившим травмы, медицинская помощь была оказана на месте, после чего их отправили в больницу для дальнейшего лечения.

Гладков подчеркнул, что в дворе, где произошел инцидент, не было военных объектов. Среди пострадавших — исключительно дети, самому младшему из которых всего 8 лет.

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После удара ВСУ по Шебекино (Белгородская область) были ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «ВСУ нанесли очередной террористический удар. Ранены пятеро детей», — передает Гладков в своем telegram-канале. По словам очевидцев, в момент атаки ребята находились на игровой площадке. Двое из пострадавших в тяжелом состоянии были незамедлительно доставлены в детскую областную клиническую больницу. Остальным троим, получившим травмы, медицинская помощь была оказана на месте, после чего их отправили в больницу для дальнейшего лечения. Гладков подчеркнул, что в дворе, где произошел инцидент, не было военных объектов. Среди пострадавших — исключительно дети, самому младшему из которых всего 8 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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