11 июля 2024

Рябков: финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Рябков отметил, что расследование продолжается
Рябков отметил, что расследование продолжается Фото:

Финансовый след теракта в «Крокус сити холле» ведет к зарубежным заказчикам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Расследование [теракта в "Крокусе"] еще продолжается. Но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведет к зарубежным заказчикам и организаторам этого страшного преступления», — заявил Рябков в своей статье для журнала «Финансовая безопасность».

В борьбе с терроризмом и его финансированием необходимы совместные усилия мирового сообщества, подчеркнул замминистра. Рябков выразил намерение России укрепить потенциал БРИКС в контексте международной контртеррористической деятельности и подчеркнул ключевую роль ООН в этом процессе.

Теракт в "Крокус сити холле" произошел 24 марта, когда группа террористов открыла стрельбу по посетителям. Атака произошла прямо перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека.

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Финансовый след теракта в «Крокус сити холле» ведет к зарубежным заказчикам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Расследование [теракта в "Крокусе"] еще продолжается. Но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведет к зарубежным заказчикам и организаторам этого страшного преступления», — заявил Рябков в своей статье для журнала «Финансовая безопасность». В борьбе с терроризмом и его финансированием необходимы совместные усилия мирового сообщества, подчеркнул замминистра. Рябков выразил намерение России укрепить потенциал БРИКС в контексте международной контртеррористической деятельности и подчеркнул ключевую роль ООН в этом процессе. Теракт в "Крокус сити холле" произошел 24 марта, когда группа террористов открыла стрельбу по посетителям. Атака произошла прямо перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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