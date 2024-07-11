Рябков: финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам

Финансовый след теракта в «Крокус сити холле» ведет к зарубежным заказчикам. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Расследование [теракта в "Крокусе"] еще продолжается. Но уже сейчас очевидно, что финансовый след ведет к зарубежным заказчикам и организаторам этого страшного преступления», — заявил Рябков в своей статье для журнала «Финансовая безопасность».
В борьбе с терроризмом и его финансированием необходимы совместные усилия мирового сообщества, подчеркнул замминистра. Рябков выразил намерение России укрепить потенциал БРИКС в контексте международной контртеррористической деятельности и подчеркнул ключевую роль ООН в этом процессе.
Теракт в "Крокус сити холле" произошел 24 марта, когда группа террористов открыла стрельбу по посетителям. Атака произошла прямо перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.