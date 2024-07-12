Эрдоган: Турция хочет стать полноправным членом ШОС

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По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, решение согласовано с Москвой
По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, решение согласовано с Москвой Фото:

В данный момент ключевой целью Анкары является постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция должна присоединиться к „Шанхайской пятерке“ в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане — прим. URA.RU) с господином [президентом России Владимиром] Путиным и казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым — прим. URA.RU), попросил поддержки в этом процессе», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию ведет телеканал TRT Haber.

Эрдоган на саммите НАТО выступил против вовлечения альянса в украинский конфликт, напоминает RT. По словам турецкого лидера, он не во всем согласен с Путиным, что не мешает диалогу, пишет «Национальная служба новостей». Россия и Турция стараются обсуждать вопросы по принципу разумности, отмечал Эрдоган.

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В данный момент ключевой целью Анкары является постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция должна присоединиться к „Шанхайской пятерке“ в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане — прим. URA.RU) с господином [президентом России Владимиром] Путиным и казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым — прим. URA.RU), попросил поддержки в этом процессе», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию ведет телеканал TRT Haber. Эрдоган на саммите НАТО выступил против вовлечения альянса в украинский конфликт, напоминает RT. По словам турецкого лидера, он не во всем согласен с Путиным, что не мешает диалогу, пишет «Национальная служба новостей». Россия и Турция стараются обсуждать вопросы по принципу разумности, отмечал Эрдоган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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