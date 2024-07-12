Эрдоган: Турция хочет стать полноправным членом ШОС

В данный момент ключевой целью Анкары является постоянное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Турция должна присоединиться к „Шанхайской пятерке“ в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане — прим. URA.RU) с господином [президентом России Владимиром] Путиным и казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым — прим. URA.RU), попросил поддержки в этом процессе», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне. Трансляцию ведет телеканал TRT Haber.
Эрдоган на саммите НАТО выступил против вовлечения альянса в украинский конфликт, напоминает RT. По словам турецкого лидера, он не во всем согласен с Путиным, что не мешает диалогу, пишет «Национальная служба новостей». Россия и Турция стараются обсуждать вопросы по принципу разумности, отмечал Эрдоган.
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