ФАС хочет запретить экспорт бензина из России

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В ФАС склоняются к запрету экспорта бензина в августе Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на продлении запрета экспорта бензина до конца августа 2024 года из-за роста биржевых цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, <…>, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей», — передает сообщение ФАС газета «Коммерсант». Отмечается, что служба поддерживает возврат к запрету с 1 августа.

Такая позиция ФАС была высказана на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое прошло под председательством вице-премьера Александра Новака. Предложение ФАС поддержал и сам Новак.

В мае 2024 года правительство РФ решило приостановить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня. Такое решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива для того, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов некоторыми предприятиями из-за избыточного запаса бензина.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на продлении запрета экспорта бензина до конца августа 2024 года из-за роста биржевых цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе. «Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, <…>, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей», — передает сообщение ФАС газета «Коммерсант». Отмечается, что служба поддерживает возврат к запрету с 1 августа. Такая позиция ФАС была высказана на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое прошло под председательством вице-премьера Александра Новака. Предложение ФАС поддержал и сам Новак. В мае 2024 года правительство РФ решило приостановить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня. Такое решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива для того, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов некоторыми предприятиями из-за избыточного запаса бензина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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