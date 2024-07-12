ФАС хочет запретить экспорт бензина из России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на продлении запрета экспорта бензина до конца августа 2024 года из-за роста биржевых цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе.
«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, <…>, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей», — передает сообщение ФАС газета «Коммерсант». Отмечается, что служба поддерживает возврат к запрету с 1 августа.
Такая позиция ФАС была высказана на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое прошло под председательством вице-премьера Александра Новака. Предложение ФАС поддержал и сам Новак.
В мае 2024 года правительство РФ решило приостановить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня. Такое решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива для того, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов некоторыми предприятиями из-за избыточного запаса бензина.
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