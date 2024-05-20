Правительство приостановило запрет на экспорт бензина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запрет на экспорт бензина приостановлен
Запрет на экспорт бензина приостановлен Фото:

Правительство РФ решило приостановить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

«Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении. С 1 июля по 31 августа будут сохранены некоторые ограничения.

Решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов некоторыми предприятиями из-за избыточного запаса автомобильного бензина. Кроме того, необходимо освободить порты от накопившихся объемов топлива, которое планировалось к экспорту, но не было вывезено производителями после введения ограничений.

С 1 марта в России был введен временный запрет на экспорт бензина из-за увеличения спроса. Стоит отметить, что данное ограничение не распространялось на страны Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ решило приостановить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина. «Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении. С 1 июля по 31 августа будут сохранены некоторые ограничения. Решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов некоторыми предприятиями из-за избыточного запаса автомобильного бензина. Кроме того, необходимо освободить порты от накопившихся объемов топлива, которое планировалось к экспорту, но не было вывезено производителями после введения ограничений. С 1 марта в России был введен временный запрет на экспорт бензина из-за увеличения спроса. Стоит отметить, что данное ограничение не распространялось на страны Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...