Правительство приостановило запрет на экспорт бензина

Правительство РФ решило приостановить запрет на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.
«Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении. С 1 июля по 31 августа будут сохранены некоторые ограничения.
Решение было принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, чтобы предотвратить снижение объемов переработки нефтепродуктов некоторыми предприятиями из-за избыточного запаса автомобильного бензина. Кроме того, необходимо освободить порты от накопившихся объемов топлива, которое планировалось к экспорту, но не было вывезено производителями после введения ограничений.
С 1 марта в России был введен временный запрет на экспорт бензина из-за увеличения спроса. Стоит отметить, что данное ограничение не распространялось на страны Евразийского экономического союза, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
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