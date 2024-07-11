Глава свердловского хостела, укравшая деньги у старика, признала вину частично

12 июля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Судебные прения по делу Татьяны Ляховой пройдут 14 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Учредитель и замдиректор свердловского «Хостел Комфорт» Татьяна Ляхова, которую обвиняют в краже 500 тысяч рублей со счета пожилого постояльца приюта, признала вину частично. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Барсуков, представляющий потерпевшую сторону. «Дело было передано для рассмотрения по существу в Анапский районный суд Краснодарского края. Были оглашены показания всех свидетелей по делу, от дачи показаний подсудимая Ляхова отказалась. Вину она полностью не признает, материальный ущерб потерпевшей стороне выплачивать отказывается», — пояснил Барсуков. Судебные прения назначены на 14 августа. Подсудимой грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что изначально Ляхова просила, чтобы дело рассматривали в Анапе, но на последнем заседании, 11 июля, женщина попросила суд передать его в Каменск-Уральский. «Судья отказал, поскольку уже полгода дело рассматривается в Анапском суде, на заседания которого она не является», — рассказал юрист. Инкриминируемое Ляховой преступление — кража — было совершено в поселке Виноградный под Анапой. Именно поэтому свердловчанку судят в Краснодарском крае. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учредитель и замдиректор свердловского «Хостел Комфорт» Татьяна Ляхова, которую обвиняют в краже 500 тысяч рублей со счета пожилого постояльца приюта, признала вину частично. Об этом URA.RU рассказал адвокат Сергей Барсуков, представляющий потерпевшую сторону. «Дело было передано для рассмотрения по существу в Анапский районный суд Краснодарского края. Были оглашены показания всех свидетелей по делу, от дачи показаний подсудимая Ляхова отказалась. Вину она полностью не признает, материальный ущерб потерпевшей стороне выплачивать отказывается», — пояснил Барсуков. Судебные прения назначены на 14 августа. Подсудимой грозит до шести лет лишения свободы. Известно, что изначально Ляхова просила, чтобы дело рассматривали в Анапе, но на последнем заседании, 11 июля, женщина попросила суд передать его в Каменск-Уральский. «Судья отказал, поскольку уже полгода дело рассматривается в Анапском суде, на заседания которого она не является», — рассказал юрист. Инкриминируемое Ляховой преступление — кража — было совершено в поселке Виноградный под Анапой. Именно поэтому свердловчанку судят в Краснодарском крае. Подробнее об этой истории — в материале URA.RU.