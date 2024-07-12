Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасных паразитах в рыбе

Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей об опасности заразиться паразитами при употреблении рыбы. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ведомства.
«Важно помнить, что через различные виды рыб, ракообразных и некоторых беспозвоночных, человек может заразиться гельминтозами. Паразитарные болезни, вызываемые паразитическими червями, могут быть опасны для здоровья человека», — сообщили в ведомстве.
Главные симптомы при заражении — это слабость, головные боли, снижение работоспособности, головокружение. Также возникает расстройство кишечника, что вызывает боли в животе, тошноту и рвоту. Для профилактики специалисты советуют замораживать рыбу на семь дней при температуре -18 градусов и не менее 15 часов при -35. Варить рыбу стоит 15-20 минут, а жарить не менее 15. «Приобретайте рыбу только у проверенных поставщиков с документами, подтверждающими качество продукции. После обработки рыбы тщательно вымойте разделочные доски и ножи с мылом и ошпарьте кипятком. Избегайте покупки рыбы в местах несанкционированной торговли», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности отдыха по системе «все включено». Можно заработать пищевое отравление из-за коктейля со льдом.
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