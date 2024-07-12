Обвиняемый в гибели Даны из Каменска-Уральского мог быть в группе, искавшей его

12 июля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Обвиняемым является стропальщик Эдуард Голиков (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Обвиняемый в убийстве 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского велосипедист Эдуард Голиков мог находиться в группе людей, которые занимались его поисками. Такое предположение корреспонденту URA.RU высказал отец усопшей Александр после первого судебного заседания. «Эдуард и Дана точно не были раньше знакомы. Во всяком случае, меня с ним она не знакомила. Когда его искали, то создали отдельную группу в соцсетях. Возможно, на этой стадии Эдуард мог как-то внедриться в эту группу и наблюдать за тем, как его ищут. Сомневаюсь, что он хотел, чтобы его точно нашли силовики. Но это все домысли, никто сейчас нам ответов не даст», — сказал Александр. Новость по теме «Хотел познакомиться, но задушил»: все, что известно о загадочной гибели Даны По его словам, на этапе когда активисты собирали видео, на котором отразили весь путь школьницы в роковой вечер, не было четкого понимания, как выглядит подозреваемый. «Эдуард работал довольно-таки на крупном заводе. Не исключаю, что был случай, когда он, к примеру, сидел в курилке, а его знакомые обсуждали поиски велосипедиста. А он в этот момент сидел рядом и нервничал», — предполагает отец Даны. Голикова задержали благодаря этой видеозаписи. «Его коллега, посмотрев видео, предположила, что на кадрах Голиков. После позвонила в органы и сообщила информацию. Они решили задержать его из-за подозрительного поведения. Тем более и по адресам все сходилось», — продолжил Александр. Он также выдвинул версию, как Голиков мог найти номер Даны и написать ей сообщение после гибели. «Ты жива?» — написал ей Голиков где-то через две-три недели после преступления. Через неделю его задержали. Думаю, что номер Даны он мог найти в соцсетях. Возможно, следил за ее telegram-каналом», — думает мужчина. Также Александр разъяснил неразбериху с найденной ДНК на одежде дочери. Некоторые СМИ писали, что она якобы не принадлежала Голикову. «На кофте была выявлена мужская ДНК неустановленного лица. Этим лицом мог оказаться кто угодно. Мог я, к примеру, оказаться. Мог любой прохожий, ее мальчик или друг мог быть. Но когда взяли ДНК у Голикова — все совпало», — заключил отец девушки. Труп Даны нашли 9 августа 2023 года в лесополосе в Каменске-Уральском. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подавала документы в педколледж. По пути домой девушка написала странное сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. Пост, к сожалению, оказался пророческим. Обвиняемым стал стропальщик Эдуард Голиков. Судя по видео активистов, Голиков преследовал Даны на велосипеде. Затем он набросился на нее в укромном месте, пытался заняться с ней сексом, но задушил, знает источник URA.RU. После этого он украл телефон Даны. После задержания Голиков неоднократно менял показания, сейчас он признает только кражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Все о громком деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в убийстве 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского велосипедист Эдуард Голиков мог находиться в группе людей, которые занимались его поисками. Такое предположение корреспонденту URA.RU высказал отец усопшей Александр после первого судебного заседания. «Эдуард и Дана точно не были раньше знакомы. Во всяком случае, меня с ним она не знакомила. Когда его искали, то создали отдельную группу в соцсетях. Возможно, на этой стадии Эдуард мог как-то внедриться в эту группу и наблюдать за тем, как его ищут. Сомневаюсь, что он хотел, чтобы его точно нашли силовики. Но это все домысли, никто сейчас нам ответов не даст», — сказал Александр. По его словам, на этапе когда активисты собирали видео, на котором отразили весь путь школьницы в роковой вечер, не было четкого понимания, как выглядит подозреваемый. «Эдуард работал довольно-таки на крупном заводе. Не исключаю, что был случай, когда он, к примеру, сидел в курилке, а его знакомые обсуждали поиски велосипедиста. А он в этот момент сидел рядом и нервничал», — предполагает отец Даны. Голикова задержали благодаря этой видеозаписи. «Его коллега, посмотрев видео, предположила, что на кадрах Голиков. После позвонила в органы и сообщила информацию. Они решили задержать его из-за подозрительного поведения. Тем более и по адресам все сходилось», — продолжил Александр. Он также выдвинул версию, как Голиков мог найти номер Даны и написать ей сообщение после гибели. Также Александр разъяснил неразбериху с найденной ДНК на одежде дочери. Некоторые СМИ писали, что она якобы не принадлежала Голикову. «На кофте была выявлена мужская ДНК неустановленного лица. Этим лицом мог оказаться кто угодно. Мог я, к примеру, оказаться. Мог любой прохожий, ее мальчик или друг мог быть. Но когда взяли ДНК у Голикова — все совпало», — заключил отец девушки. Труп Даны нашли 9 августа 2023 года в лесополосе в Каменске-Уральском. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подавала документы в педколледж. По пути домой девушка написала странное сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. Пост, к сожалению, оказался пророческим. Обвиняемым стал стропальщик Эдуард Голиков. Судя по видео активистов, Голиков преследовал Даны на велосипеде. Затем он набросился на нее в укромном месте, пытался заняться с ней сексом, но задушил, знает источник URA.RU. После этого он украл телефон Даны. После задержания Голиков неоднократно менял показания, сейчас он признает только кражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Все о громком деле — в сюжете URA.RU.