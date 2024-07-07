«Хотел познакомиться, но задушил»: все, что известно о деле велосипедиста Эдуарда Голикова

В Екатеринбурге начинается суд над Голиковым, обвиняемым в убийстве девушки

08 июля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Чтобы задержать Эдуарда Голикова, сыщикам пришлось сидеть в засаде (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В Екатеринбурге начинается суд над жителем Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуардом Голиковым, обвиняемым в попытке изнасилования и убийстве 16-летней Даны И. Перед стартом судебного разбирательства URA.RU вспоминает все, что известно об истории. Странные сообщения и гибель девочки Тело девушки нашли 9 августа 2023 года в лесополосе в Каменске-Уральском. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы в педагогический колледж. От железнодорожной станции она пошла одна, никого не попросив встретить ее. По пути Дана написала в своем telegram-канале странные сообщения, в которых просила «никого не убивать ее». Затем она отправила знакомому видео. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня. Иди сюда, ну собака, иди сюда», — сказала тогда девушка. К сожалению, посты оказались пророческими. Сыщики сразу не смогли найти телефон Даны. Версии смерти Даны Первая версия сотрудников правоохранительных органов, которую озвучили отцу погибшей — Александру, отравление синтетическим препаратом. Также называли — суицид и проблемы со здоровьем. Однако родные не верили в это. Александр неоднократно заявлял, что его дочь никогда не употребляла запрещенных веществ. Он был уверен, что на Дану напал неизвестный. После этого активисты смогли собрать видео, на котором отразили весь путь девушки. На кадры попал велосипедист Эдуард Голиков. В конце августа его задержали. Показания Эдуарда Голикова Голиков работал стропальщиком на Синарском трубном заводе. Он жил в трехкомнатной квартире. Родные и друзья называли его дружелюбным, добрым и приветливым, но очень стеснительным мужчиной. Позже выяснилось, что ранее он уже был судим. Поначалу Голиков отрицал, что видел Дану вечером 8 августа, потом заявил, что заметил, как ей стало плохо. Тогда же он признался, что забрал ее телефон. Однако вызывать скорую помощь он почему-то не стал. Позднее он начал утверждать, что хотел познакомиться с Даной. После отказа Голиков утащил ее с тропы, повалил на землю, положил руку на шею, но якобы не душил. Когда девушка потеряла сознание — Эдуард испугался и сбежал. От этих показаний он впоследствии отказался (но во время следственных действий показал силовикам место, где все произошло). Чтобы установить точную причину смерти Даны, пришлось провести эксгумацию. По данным URA.RU, девушка скончалась от удушения. Уголовное дело Дело Голикова будет рассматривать Свердловский областной суд. Ему вменили кражу, попытку изнасилования и убийство девушки. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Источник URA.RU говорил, что мужчина хотел изнасиловать Дану. Для этого он преследовал ее, а затем напал в темном месте. Довести умысел до конца он не смог, поскольку задушил ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге начинается суд над жителем Каменска-Уральского (Свердловская область) Эдуардом Голиковым, обвиняемым в попытке изнасилования и убийстве 16-летней Даны И. Перед стартом судебного разбирательства URA.RU вспоминает все, что известно об истории. Тело девушки нашли 9 августа 2023 года в лесополосе в Каменске-Уральском. Накануне она возвращалась из Екатеринбурга, где подала документы в педагогический колледж. От железнодорожной станции она пошла одна, никого не попросив встретить ее. По пути Дана написала в своем telegram-канале странные сообщения, в которых просила «никого не убивать ее». Затем она отправила знакомому видео. «Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня. Иди сюда, ну собака, иди сюда», — сказала тогда девушка. К сожалению, посты оказались пророческими. Сыщики сразу не смогли найти телефон Даны. Первая версия сотрудников правоохранительных органов, которую озвучили отцу погибшей — Александру, отравление синтетическим препаратом. Также называли — суицид и проблемы со здоровьем. Однако родные не верили в это. Александр неоднократно заявлял, что его дочь никогда не употребляла запрещенных веществ. Он был уверен, что на Дану напал неизвестный. После этого активисты смогли собрать видео, на котором отразили весь путь девушки. На кадры попал велосипедист Эдуард Голиков. В конце августа его задержали. Голиков работал стропальщиком на Синарском трубном заводе. Он жил в трехкомнатной квартире. Родные и друзья называли его дружелюбным, добрым и приветливым, но очень стеснительным мужчиной. Позже выяснилось, что ранее он уже был судим. Поначалу Голиков отрицал, что видел Дану вечером 8 августа, потом заявил, что заметил, как ей стало плохо. Тогда же он признался, что забрал ее телефон. Однако вызывать скорую помощь он почему-то не стал. Позднее он начал утверждать, что хотел познакомиться с Даной. После отказа Голиков утащил ее с тропы, повалил на землю, положил руку на шею, но якобы не душил. Когда девушка потеряла сознание — Эдуард испугался и сбежал. От этих показаний он впоследствии отказался (но во время следственных действий показал силовикам место, где все произошло). Чтобы установить точную причину смерти Даны, пришлось провести эксгумацию. По данным URA.RU, девушка скончалась от удушения. Дело Голикова будет рассматривать Свердловский областной суд. Ему вменили кражу, попытку изнасилования и убийство девушки. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Источник URA.RU говорил, что мужчина хотел изнасиловать Дану. Для этого он преследовал ее, а затем напал в темном месте. Довести умысел до конца он не смог, поскольку задушил ее.