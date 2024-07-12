Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП

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Владимир Локтюшов
Локтюшов, предварительно, погиб во время ДТП, сообщили в правительстве РФ Фото:

В результате аварии на дороге погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП», — сообщили в правительстве. Информацию передает РИА Новости. Его смерть в результате аварии при управлении транспортным средством констатирована в качестве предварительной информации.

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В результате аварии на дороге погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП», — сообщили в правительстве. Информацию передает РИА Новости. Его смерть в результате аварии при управлении транспортным средством констатирована в качестве предварительной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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