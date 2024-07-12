Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП

12 июля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Локтюшов, предварительно, погиб во время ДТП, сообщили в правительстве РФ Фото: Сайт правительства Алтайского края В результате аварии на дороге погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП», — сообщили в правительстве. Информацию передает РИА Новости. Его смерть в результате аварии при управлении транспортным средством констатирована в качестве предварительной информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате аварии на дороге погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщили в правительстве РФ. «Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП», — сообщили в правительстве. Информацию передает РИА Новости. Его смерть в результате аварии при управлении транспортным средством констатирована в качестве предварительной информации.