Замминистра промышленности Алтая погиб в ДТП

Локтюшов, предварительно, погиб во время ДТП, сообщили в правительстве РФ
В результате аварии на дороге погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП», — сообщили в правительстве. Информацию передает РИА Новости. Его смерть в результате аварии при управлении транспортным средством констатирована в качестве предварительной информации.
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