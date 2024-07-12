В ХМАО резко подорожали овощи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За месяц огурцы подорожали на 20%
За месяц огурцы подорожали на 20% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на овощи. Больше всего в регионе подорожали огурцы, лук и картофель, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«Стоимость килограмма свежих огурцов в среднем по региону на начало июля составляет 158,36 рублей. Месяцем ранее цена была на уровне 131,86 рублей. Рост составил более 20%», — следует из статистики ведомства.

Лук за это время подорожал с 51,08 до 55 рублей (+7,6%), а картофель вырос в цене примерно на 9% — с 67,51 до 73,84 рублей. Также на 6% подскочил ценник морковки — с 77,68 до 82,8 рублей. Меньше всего подорожали помидоры — рост составил менее 1%. В среднем по региону за них просят около 221 рубля за килограмм.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО летом начали дорожать фрукты. Тогда продукция выросла в цене почти на 10%,

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на овощи. Больше всего в регионе подорожали огурцы, лук и картофель, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Стоимость килограмма свежих огурцов в среднем по региону на начало июля составляет 158,36 рублей. Месяцем ранее цена была на уровне 131,86 рублей. Рост составил более 20%», — следует из статистики ведомства. Лук за это время подорожал с 51,08 до 55 рублей (+7,6%), а картофель вырос в цене примерно на 9% — с 67,51 до 73,84 рублей. Также на 6% подскочил ценник морковки — с 77,68 до 82,8 рублей. Меньше всего подорожали помидоры — рост составил менее 1%. В среднем по региону за них просят около 221 рубля за килограмм. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО летом начали дорожать фрукты. Тогда продукция выросла в цене почти на 10%,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...