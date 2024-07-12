В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц выросли цены на овощи. Больше всего в регионе подорожали огурцы, лук и картофель, сообщили URA.RU аналитики Росстата.
«Стоимость килограмма свежих огурцов в среднем по региону на начало июля составляет 158,36 рублей. Месяцем ранее цена была на уровне 131,86 рублей. Рост составил более 20%», — следует из статистики ведомства.
Лук за это время подорожал с 51,08 до 55 рублей (+7,6%), а картофель вырос в цене примерно на 9% — с 67,51 до 73,84 рублей. Также на 6% подскочил ценник морковки — с 77,68 до 82,8 рублей. Меньше всего подорожали помидоры — рост составил менее 1%. В среднем по региону за них просят около 221 рубля за килограмм.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО летом начали дорожать фрукты. Тогда продукция выросла в цене почти на 10%,
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