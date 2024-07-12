ЛДПР объяснила отказ от участия в выборах губернатора ХМАО, сославшись на Жириновского

ЛДПР не выдвинула кандидата в губернаторы ХМАО из-за недемократичных выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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ЛДПР назвала процедуру выборов губернатора ХМАО недемократичной, сославшись на позицию Владимира Жириновского
ЛДПР назвала процедуру выборов губернатора ХМАО недемократичной, сославшись на позицию Владимира Жириновского Фото:

ЛДПР отказалась выдвигать кандидата на пост губернатора ХМАО из-за отсутствия прямых выборов. В пресс-службе партии URA.RU заявили о недемократичности процедуры и сослались на прижизненное мнение бывшего лидера Владимира Жириновского. В округе принята многоступенчатая система голосования, а главу региона избирают депутаты.

«ЛДПР считает такую процедуру не демократичной, так как в ней не принимают никакого участия сами избиратели. Еще при жизни основатель партии Владимир Жириновский выступал против проведения подобной процедуры в ХМАО и критиковал другие партии за участие в ней своих кандидатов. Сегодня ЛДПР придерживается той же позиции и не считает целесообразным представлять своих кандидатов на выборах губернатора ХМАО», — прокомментировали в пресс-службе партии.

Однако при жизни Жириновского на выборах губернатора 2020 года партия предлагала даже не одного, а трех кандидатов: депутата Госдумы Евгения Маркова, лидера ЛДПР в думе ХМАО Виктора Сысуна и депутата Тюменской облдумы Михаила Селюкова (после выборов в окружное заксобрание в 2021 году он стал югорским парламентарием).

Ни один из претендентов не прошел в шорт-лист президента РФ Владимира Путина. В итоге соперниками экс-губернатора Натальи Комаровой в 2020 году стали лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев и главный эсер округа Михаил Сердюк.

Ранее URA.RU писало о том, что ЛДПР создала интригу вокруг кандидата от партии на выборах губернатора. В партии до последнего не раскрывали, передали ли они список претендентов на пост главы региону тюменскому губернатору Александру Моору.

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ЛДПР отказалась выдвигать кандидата на пост губернатора ХМАО из-за отсутствия прямых выборов. В пресс-службе партии URA.RU заявили о недемократичности процедуры и сослались на прижизненное мнение бывшего лидера Владимира Жириновского. В округе принята многоступенчатая система голосования, а главу региона избирают депутаты. «ЛДПР считает такую процедуру не демократичной, так как в ней не принимают никакого участия сами избиратели. Еще при жизни основатель партии Владимир Жириновский выступал против проведения подобной процедуры в ХМАО и критиковал другие партии за участие в ней своих кандидатов. Сегодня ЛДПР придерживается той же позиции и не считает целесообразным представлять своих кандидатов на выборах губернатора ХМАО», — прокомментировали в пресс-службе партии. Однако при жизни Жириновского на выборах губернатора 2020 года партия предлагала даже не одного, а трех кандидатов: депутата Госдумы Евгения Маркова, лидера ЛДПР в думе ХМАО Виктора Сысуна и депутата Тюменской облдумы Михаила Селюкова (после выборов в окружное заксобрание в 2021 году он стал югорским парламентарием). Ни один из претендентов не прошел в шорт-лист президента РФ Владимира Путина. В итоге соперниками экс-губернатора Натальи Комаровой в 2020 году стали лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев и главный эсер округа Михаил Сердюк. Ранее URA.RU писало о том, что ЛДПР создала интригу вокруг кандидата от партии на выборах губернатора. В партии до последнего не раскрывали, передали ли они список претендентов на пост главы региону тюменскому губернатору Александру Моору.
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