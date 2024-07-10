ЛДПР создала интригу вокруг выборов губернатора ХМАО. В партии отказываются разглашать информацию как о своем кандидате, так и о том, есть ли он вообще. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Евгений Марков, представляющий в федеральном парламенте либерал-демократов от регионов "тюменской матрешки" не стал раскрывать информацию.
«Пусть это пока побудет интригой», — прокомментировал политик. Разглашать, есть ли кандидат вообще, он не стал.
Источники URA.RU в либерально-демократическом истеблишменте предположили, что лидер либерал-демократов «тюменской матрешки» Владимир Сысоев может не выдвигать никого из партийцев, решив поддержать врио губернатора Югры Руслана Кухарука. По другой версии, партия «принципиально решила не участвовать в выборах, исход которых не будет ни для кого сюрпризом».
От комментариев отказались также лидер фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун и депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. Владимир Сысоев и координатор югорского отделения ЛДПР Евгений Данников не ответили на звонки журналистов агентства.
Ранее URA.RU писало, что список кандидатов от политических партий на пост губернатора ХМАО переданы главе Тюменской области Александру Моору. В него вошли три единоросса и три лидера региональных отделений оппозиционных партий.
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