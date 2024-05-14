14 мая 2024

В ХМАО закроют движение по мосту через Обь

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В Сургутском районе в ночное время перекроют движение по мосту через Обь
В Сургутском районе в ночное время перекроют движение по мосту через Обь Фото:

На автомобильном мосту на дороге Нефтеюганск – Сургут закроют движение для транспорта в ночное время. Об этом сообщает администрация Сургутского района на своем сайте.

«В период с 17.06.2024 по 26.06.2024 ежесуточно с часу ночи до четырех утра движение автотранспорта по мосту будет полностью перекрываться», – сообщает администрация. Ограничения движения на мосту им. Солохина связаны с работами по обследованию объекта.

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На автомобильном мосту на дороге Нефтеюганск – Сургут закроют движение для транспорта в ночное время. Об этом сообщает администрация Сургутского района на своем сайте. «В период с 17.06.2024 по 26.06.2024 ежесуточно с часу ночи до четырех утра движение автотранспорта по мосту будет полностью перекрываться», – сообщает администрация. Ограничения движения на мосту им. Солохина связаны с работами по обследованию объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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