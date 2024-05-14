В ХМАО закроют движение по мосту через Обь

В Сургутском районе в ночное время перекроют движение по мосту через Обь
На автомобильном мосту на дороге Нефтеюганск – Сургут закроют движение для транспорта в ночное время. Об этом сообщает администрация Сургутского района на своем сайте.
«В период с 17.06.2024 по 26.06.2024 ежесуточно с часу ночи до четырех утра движение автотранспорта по мосту будет полностью перекрываться», – сообщает администрация. Ограничения движения на мосту им. Солохина связаны с работами по обследованию объекта.
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