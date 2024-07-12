В Подмосковье упал пассажирский самолет Sukhoi Superjet: что известно к этому часу

В результате падения самолета Superjet в Подмосковье погибло три члена экипажа
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По предварительным данным, авиакатастрофа случилась через три часа после того, как самолет прошел техническое обслуживание Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

В районе деревни Апраксино (Подмосковье) потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. В самолете находился только экипаж: два пилота и один штурман, все они погибли. По предварительным данным, «Суперджет» мог упасть из-за отказа двигателя. Самое главное о происшествие к этому часу — в материале URA.RU.

Хронология событий

В telegram-канале Mash сообщили, что лайнер потерпел крушение под Коломной через семь минут после взлета. Борт взлетел в 14:52, а экипаж последний раз выходил на связь с диспетчером в 14:58. Перед падением члены экипажа успели подать сигнал бедствия, после чего самолет пропал с радаров. Ранее сообщалось, что самолет совершил вылет после планового ремонта. Судно выполняло тестовый полет. Самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа». Он вылетел из аэродрома в Луховицах и летел во Внуково, передает Baza.

Причина крушения

Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах. Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Упавший самолет был оснащен французским двигателем SaM146, детали к которому перестали отправлять в связи с санкциями. Известно, что параллельно с происшествием полет также выполнял другой самолет Sukhoi Superjet New. Он был оснащен уже отечественным двигателем. Судно совершило успешную посадку в аэродроме Раменское, передает Mash.

Участники происшествия

На борту самолета, как ранее стало известно, находилось три члена экипажа. В результате крушения все трое пилотов погибли. На судне находился командир воздушного судна (КВС) 53-летний Евгений Булавко, работающий в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту рухнувшего самолета были второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов, сообщает Mash.

Реакция ведомств

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Также на место падения лайнера выехал глава Коломны Александр Гречищев и московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев, передает Московская транспортная прокуратура.

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В районе деревни Апраксино (Подмосковье) потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. В самолете находился только экипаж: два пилота и один штурман, все они погибли. По предварительным данным, «Суперджет» мог упасть из-за отказа двигателя. Самое главное о происшествие к этому часу — в материале URA.RU. В telegram-канале Mash сообщили, что лайнер потерпел крушение под Коломной через семь минут после взлета. Борт взлетел в 14:52, а экипаж последний раз выходил на связь с диспетчером в 14:58. Перед падением члены экипажа успели подать сигнал бедствия, после чего самолет пропал с радаров. Ранее сообщалось, что самолет совершил вылет после планового ремонта. Судно выполняло тестовый полет. Самолет принадлежал авиакомпании «Газпромавиа». Он вылетел из аэродрома в Луховицах и летел во Внуково, передает Baza. Причиной крушения лайнера Sukhoi Superjet-100 в подмосковной Коломне мог стать отказ двигателя во время полета. Об этом сообщили в оперативных службах. Уточняется, что судно было устаревшим и находилось в эксплуатации с 2014 года. Упавший самолет был оснащен французским двигателем SaM146, детали к которому перестали отправлять в связи с санкциями. Известно, что параллельно с происшествием полет также выполнял другой самолет Sukhoi Superjet New. Он был оснащен уже отечественным двигателем. Судно совершило успешную посадку в аэродроме Раменское, передает Mash. На борту самолета, как ранее стало известно, находилось три члена экипажа. В результате крушения все трое пилотов погибли. На судне находился командир воздушного судна (КВС) 53-летний Евгений Булавко, работающий в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту рухнувшего самолета были второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов, сообщает Mash. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров вылетел на место катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Также на место падения лайнера выехал глава Коломны Александр Гречищев и московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев, передает Московская транспортная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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