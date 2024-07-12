Mash: упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet был оснащен французским двигателем

12 июля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Упавший Sukhoi Superjet-100 был оснащен французским двигателем, детали к которому перестали отправлять в связи с санкциями, передает Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Лайнер Sukhoi Superjet-100, потерпевший крушение в Коломне, был оснащен французским двигателем, запчасти к которому перестали поставляться в РФ после введения санкций в 2022 году. Об этом сообщает Mash. До этого представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщали, что упавший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году. «Упавший под Коломной Sukhoi Superjet 100 был оснащен французскими двигателями SaM146. Запчасти к ним перестали поставлять в Россию с 2022 года — из-за санкций», — передают авторы канала. Авторы канала также пишут, что параллельно с происшествием полет также выполнял другой самолет Sukhoi Superjet New. Он был оснащен уже отечественным двигателем. Судно совершило успешную посадку в аэродроме Раменское. Эту информацию ранее также озвучивали представители ОАК. Они писали также, что самолет, потерпевший крушение в Коломне, был выпущен в 2014 году. Сам самолет упал в лесном массиве близ деревни Большое Карасево, уточнял глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. По предварительным данным на борту самолета находились трое членов экипажа, которые погибли. При этом точно известно, что пассажиров на борту не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лайнер Sukhoi Superjet-100, потерпевший крушение в Коломне, был оснащен французским двигателем, запчасти к которому перестали поставляться в РФ после введения санкций в 2022 году. Об этом сообщает Mash. До этого представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщали, что упавший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году. «Упавший под Коломной Sukhoi Superjet 100 был оснащен французскими двигателями SaM146. Запчасти к ним перестали поставлять в Россию с 2022 года — из-за санкций», — передают авторы канала. Авторы канала также пишут, что параллельно с происшествием полет также выполнял другой самолет Sukhoi Superjet New. Он был оснащен уже отечественным двигателем. Судно совершило успешную посадку в аэродроме Раменское. Эту информацию ранее также озвучивали представители ОАК. Они писали также, что самолет, потерпевший крушение в Коломне, был выпущен в 2014 году. Сам самолет упал в лесном массиве близ деревни Большое Карасево, уточнял глава подмосковной Коломны Александр Гречищев. По предварительным данным на борту самолета находились трое членов экипажа, которые погибли. При этом точно известно, что пассажиров на борту не было.