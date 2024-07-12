РИАН: на заводе, где ремонтировался упавший Superjet, работают правоохранители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург
Самолет Sukhoi Superjet вылетел сразу после ремонта, сейчас завод проверяют силовики, передает РИАН Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет», — сообщают журналисты агентства. Они ссылаются на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что рухнувший Superjet выполнял тестовый полет после ремонта судна. О крушении лайнера стало известно ближе к 15:30 (по Мск). По данным МЧС трое человек погибли. Это были члены экипажа. При этом пассажиров в самолете не было. Эту информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там же добавили, что рухнувший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году.

Глава Коломны Александр Гречищев прибыл на место крушения
Глава Коломны Александр Гречищев прибыл на место крушения
Фото:

Обломки Sukhoi Superjet-100
Обломки Sukhoi Superjet-100
Фото:

Самолет рухнул в лесистой местности
Самолет рухнул в лесистой местности
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом сообщает РИА Новости. «Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет», — сообщают журналисты агентства. Они ссылаются на правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что рухнувший Superjet выполнял тестовый полет после ремонта судна. О крушении лайнера стало известно ближе к 15:30 (по Мск). По данным МЧС трое человек погибли. Это были члены экипажа. При этом пассажиров в самолете не было. Эту информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там же добавили, что рухнувший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...