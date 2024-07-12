РИАН: на заводе, где ремонтировался упавший Superjet, работают правоохранители

На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет», — сообщают журналисты агентства. Они ссылаются на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что рухнувший Superjet выполнял тестовый полет после ремонта судна. О крушении лайнера стало известно ближе к 15:30 (по Мск). По данным МЧС трое человек погибли. Это были члены экипажа. При этом пассажиров в самолете не было. Эту информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там же добавили, что рухнувший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году.
Глава Коломны Александр Гречищев прибыл на место крушения
Фото: официальный telegram-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529
Обломки Sukhoi Superjet-100
Фото: официальный telegram-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529
Самолет рухнул в лесистой местности
Фото: официальный telegram-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529
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На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом сообщает РИА Новости. «Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет», — сообщают журналисты агентства. Они ссылаются на правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что рухнувший Superjet выполнял тестовый полет после ремонта судна. О крушении лайнера стало известно ближе к 15:30 (по Мск). По данным МЧС трое человек погибли. Это были члены экипажа. При этом пассажиров в самолете не было. Эту информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там же добавили, что рухнувший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году.