РИАН: на заводе, где ремонтировался упавший Superjet, работают правоохранители

12 июля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Самолет Sukhoi Superjet вылетел сразу после ремонта, сейчас завод проверяют силовики, передает РИАН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом сообщает РИА Новости. «Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет», — сообщают журналисты агентства. Они ссылаются на правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что рухнувший Superjet выполнял тестовый полет после ремонта судна. О крушении лайнера стало известно ближе к 15:30 (по Мск). По данным МЧС трое человек погибли. Это были члены экипажа. При этом пассажиров в самолете не было. Эту информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там же добавили, что рухнувший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году. Глава Коломны Александр Гречищев прибыл на место крушения Фото: официальный telegram-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529 Обломки Sukhoi Superjet-100 Фото: официальный telegram-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529 Самолет рухнул в лесистой местности Фото: официальный telegram-канал главы Городского округа Коломна https://t.me/alexandrgrechishev/4529 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом сообщает РИА Новости. «Силовики работают на территории завода, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет», — сообщают журналисты агентства. Они ссылаются на правоохранительные органы. Ранее сообщалось, что рухнувший Superjet выполнял тестовый полет после ремонта судна. О крушении лайнера стало известно ближе к 15:30 (по Мск). По данным МЧС трое человек погибли. Это были члены экипажа. При этом пассажиров в самолете не было. Эту информацию подтвердили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там же добавили, что рухнувший самолет был введен в эксплуатацию в 2014 году.