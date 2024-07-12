12 июля 2024

Обрыв сцепки вагонов стал причиной смертельного ДТП с трамваями в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной аварии, унесшей жизнь человека, в Златоусте предварительно назвали обрыв сцепления
Причиной аварии, унесшей жизнь человека, в Златоусте предварительно назвали обрыв сцепления Фото:
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При столкновении трамваев в Златоусте есть погибший и раненые

В Челябинске в ходе заседания комиссии по смертельному ДТП с участием трамваев в Златоусте озвучили предварительную причину происшествия. Как заявили в пресс-службе регионального минтранса, к трагедии привел обрыв сцепного устройства.

«Проведено заседание комиссии по происшествию в Златоусте. Предварительный вывод — обрыв сцепного устройства», — заявили в ведомстве.

В заседании приняли участие представители мэрии города, миндортранса, прокуратуры, ГАИ, ЧелябГЭТа и других организаций. Участники обсудили дальнейшие действия. Дано поручение провести проверку всех трамвайных вагонов. Персонал пройдет дополнительный инструктаж. Созданная губернатором Алексеем Текслером комиссия продолжает работу.

Авария с участием трамваев произошла 12 июля в 11 часов 35 минут. Неисправный трамвай на сцепке при движении под гору сорвался и проехал на скорости две остановки. Вагон остановился, лишь когда столкнулся со стоящим трамваем, что придало тому импульс и привело к гибели пешехода. В МУП «Автохозяйство» источники URA.RU предположили, что был нарушен порядок буксировки трамвая в депо, вызвавший поломку.

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В Челябинске в ходе заседания комиссии по смертельному ДТП с участием трамваев в Златоусте озвучили предварительную причину происшествия. Как заявили в пресс-службе регионального минтранса, к трагедии привел обрыв сцепного устройства. «Проведено заседание комиссии по происшествию в Златоусте. Предварительный вывод — обрыв сцепного устройства», — заявили в ведомстве. В заседании приняли участие представители мэрии города, миндортранса, прокуратуры, ГАИ, ЧелябГЭТа и других организаций. Участники обсудили дальнейшие действия. Дано поручение провести проверку всех трамвайных вагонов. Персонал пройдет дополнительный инструктаж. Созданная губернатором Алексеем Текслером комиссия продолжает работу. Авария с участием трамваев произошла 12 июля в 11 часов 35 минут. Неисправный трамвай на сцепке при движении под гору сорвался и проехал на скорости две остановки. Вагон остановился, лишь когда столкнулся со стоящим трамваем, что придало тому импульс и привело к гибели пешехода. В МУП «Автохозяйство» источники URA.RU предположили, что был нарушен порядок буксировки трамвая в депо, вызвавший поломку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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