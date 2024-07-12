12 июля 2024

Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео

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Очевидцы утверждают, что Sukhoi Superjet упал в подмосковной Коломне Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. Со слов очевидцев — это произошло в подмосковной Коломне.

«Публикуем момент крушения Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей», — пишет telegram-канал SHOT.

На борту находилось три члена экипажа — все они погибли. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел согласно плану и поступившей заявке.

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Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. Со слов очевидцев — это произошло в подмосковной Коломне. «Публикуем момент крушения Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей», — пишет telegram-канал SHOT. На борту находилось три члена экипажа — все они погибли. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел согласно плану и поступившей заявке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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