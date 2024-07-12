Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео

Очевидцы утверждают, что Sukhoi Superjet упал в подмосковной Коломне
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. Со слов очевидцев — это произошло в подмосковной Коломне.
«Публикуем момент крушения Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей», — пишет telegram-канал SHOT.
На борту находилось три члена экипажа — все они погибли. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел согласно плану и поступившей заявке.
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