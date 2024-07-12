Момент крушения самолета в Подмосковье попал на видео

13 июля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Очевидцы утверждают, что Sukhoi Superjet упал в подмосковной Коломне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. Со слов очевидцев — это произошло в подмосковной Коломне. «Публикуем момент крушения Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей», — пишет telegram-канал SHOT. На борту находилось три члена экипажа — все они погибли. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел согласно плану и поступившей заявке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент крушения самолета Sukhoi Superjet 100 попал на видео. Со слов очевидцев — это произошло в подмосковной Коломне. «Публикуем момент крушения Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Причиной крушения борта мог стать одновременный отказ двух двигателей», — пишет telegram-канал SHOT. На борту находилось три члена экипажа — все они погибли. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, самолет летел согласно плану и поступившей заявке.