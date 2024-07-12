Росавиация: рухнувший в Подмосковье самолет летел по утвержденному плану

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet осуществлял полет по утвержденному плану. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
«Он [потерпевший крушение самолет] осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов», — заявил Ядров. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
По предварительным данным, на борту самолета, который следовал после ремонта в аэропорт «Внуково», находились три члена экипажа. Инцидент привел к их гибели. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет уточнил, что крушение произошло в районе деревни Апраксино. URA.RU собрало информацию о произошедшем в отдельный материал.
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