12 июля 2024

Росавиация: рухнувший в Подмосковье самолет летел по утвержденному плану

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Самолет потерпел крушение в Подмосковье
Самолет потерпел крушение в Подмосковье Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet осуществлял полет по утвержденному плану. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Он [потерпевший крушение самолет] осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов», — заявил Ядров. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

По предварительным данным, на борту самолета, который следовал после ремонта в аэропорт «Внуково», находились три члена экипажа. Инцидент привел к их гибели. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет уточнил, что крушение произошло в районе деревни Апраксино. URA.RU собрало информацию о произошедшем в отдельный материал.

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Потерпевший крушение в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet осуществлял полет по утвержденному плану. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. «Он [потерпевший крушение самолет] осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов», — заявил Ядров. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». По предварительным данным, на борту самолета, который следовал после ремонта в аэропорт «Внуково», находились три члена экипажа. Инцидент привел к их гибели. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет уточнил, что крушение произошло в районе деревни Апраксино. URA.RU собрало информацию о произошедшем в отдельный материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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