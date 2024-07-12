Шольц заявил, что ракеты США в Германии не приведут к эскалации с РФ

13 июля 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Шольц считает, что ракеты США на территории ФРГ станут «сдерживающим фактором» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. «Оружие служит сдерживающим фактором, фактором безопасности. И что нас беспокоит, так это предотвращение войны», — сообщил Шольц. Его заявление приводит ТАСС. Он отметил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. По мнению Шольца, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО. Он также в очередной раз заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия Киеву таким образом, чтобы они не привели к прямому конфликту с Россией. Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. «Оружие служит сдерживающим фактором, фактором безопасности. И что нас беспокоит, так это предотвращение войны», — сообщил Шольц. Его заявление приводит ТАСС. Он отметил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. По мнению Шольца, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО. Он также в очередной раз заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия Киеву таким образом, чтобы они не привели к прямому конфликту с Россией. Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США.