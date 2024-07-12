12 июля 2024

Шольц заявил, что ракеты США в Германии не приведут к эскалации с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф,  stock
Шольц считает, что ракеты США на территории ФРГ станут «сдерживающим фактором» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Оружие служит сдерживающим фактором, фактором безопасности. И что нас беспокоит, так это предотвращение войны», — сообщил Шольц. Его заявление приводит ТАСС.

Он отметил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. По мнению Шольца, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО. Он также в очередной раз заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия Киеву таким образом, чтобы они не привели к прямому конфликту с Россией.

Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. «Оружие служит сдерживающим фактором, фактором безопасности. И что нас беспокоит, так это предотвращение войны», — сообщил Шольц. Его заявление приводит ТАСС. Он отметил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. По мнению Шольца, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО. Он также в очередной раз заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия Киеву таким образом, чтобы они не привели к прямому конфликту с Россией. Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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