Шольц заявил, что ракеты США в Германии не приведут к эскалации с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал мнение, что планы по размещению на территории Германии новых американских ракет не будут способствовать эскалации с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
«Оружие служит сдерживающим фактором, фактором безопасности. И что нас беспокоит, так это предотвращение войны», — сообщил Шольц. Его заявление приводит ТАСС.
Он отметил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. По мнению Шольца, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО. Он также в очередной раз заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия Киеву таким образом, чтобы они не привели к прямому конфликту с Россией.
Ранее США заявили о планах к 2026 году разместить дальнобойные ракеты в ФРГ. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ имеет все технологические ресурсы для уравновешивания любых попыток западной группы во главе США.
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