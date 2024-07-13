ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области

Никто не пострадал от пожара, согласно предварительным данным, сообщил Василий Голубев (архивное фото)
ВСУ при помощи беспилотников атаковали Ростовскую область, в результате удара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем
Он отметил, что пожару присвоен третий ранг опасности. 49 человек и 14 единиц техники тушат возгорание. В последний раз область подвергалась атаке дронов 9 июля, тогда было уничтожено 20 беспилотников.
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