ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Никто не пострадал от пожара, согласно предварительным данным, сообщил Василий Голубев (архивное фото) Фото:

ВСУ при помощи беспилотников атаковали Ростовскую область, в результате удара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале.

Он отметил, что пожару присвоен третий ранг опасности. 49 человек и 14 единиц техники тушат возгорание. В последний раз область подвергалась атаке дронов 9 июля, тогда было уничтожено 20 беспилотников.

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ВСУ при помощи беспилотников атаковали Ростовскую область, в результате удара загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он отметил, что пожару присвоен третий ранг опасности. 49 человек и 14 единиц техники тушат возгорание. В последний раз область подвергалась атаке дронов 9 июля, тогда было уничтожено 20 беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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